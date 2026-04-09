Нафта дорожчає: ринок боїться тривалих обмежень у Ормузькій протоці
10:34 09.04.2026 |
Ціни на нафту зросли у четвер, оскільки сумніви щодо нестійкого двотижневого припинення вогню на Близькому Сході викликали занепокоєння, що обсяги постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку залишаться обмеженими.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,96 долара, або 2,07%, до 96,71 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 2,60 долара, або 2,75%, до 97,01 долара за барель.
Обидві еталонні ціни впали нижче 100 доларів за барель у попередній торговій сесії, причому WTI зафіксувала найбільше падіння з квітня 2020 року на тлі початкових очікувань, що припинення вогню призведе до повного відкриття Ормузької протоки.
Однак аналітики заявили, що учасники ринку вагаються повністю відмовитися від ціноутворення через геополітичні ризики, і немає ясності щодо того, що переговори між США та Іраном означатимуть для потоків нафти.
«Шанси на змістовне відновлення роботи (Ормузької протоки - ред.) найближчим часом виглядають примхливими», - сказала Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.
«Ф'ючерсний ринок виглядає дещо нестабільним. В іншому випадку ціни вже мали б повернутися до рівня, що був до припинення вогню», - додала вона.
Припинення вогню під питанням, оскільки Ізраїль продовжив атакувати Ліван у середу, що змусило лідерів Ірану припустити, що продовжувати переговори щодо укладення постійної мирної угоди було б «нерозумно».
У середу вантажовідправники також заявили, що їм потрібна більша ясність щодо умов припинення вогню, перш ніж відновити транзит через Ормузьку протоку.
«Логістичні розриви, побоювання щодо безпеки, підвищені страхові внески та операційні обмеження означають, що протягом наступних двох тижнів через Ормузьку протоку, ймовірно, буде поставлено дуже мало додаткових поставок», - вважають аналітики Standard Chartered.
Регіональні нафтові об'єкти також залишаються під загрозою, оскільки Іран завдав ударів по об'єктах у сусідніх країнах після припинення вогню, включаючи трубопровід у Саудівській Аравії, який використовувався для обходу заблокованої Ормузької протоки.
Кувейт, Бахрейн та ОАЕ також повідомляли вчора про ракетні атаки та атаки з використанням безпілотників.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нафта дорожчає: ринок боїться тривалих обмежень у Ормузькій протоці
