Перевірка ринку пального: Антимонопольний комітет не знайшов змови

Антимонопольний комітет не виявив доказів змови на ринку пального щодо підвищення цін на заправках.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На підставі вже отриманих і проаналізованих даних станом на сьогодні не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін", - сказав Кириленко.

Він зазначив, що в Україні ринок нафтопродуктів є нерегульованим і ціноутворення на ньому є ринковим. При цьому частки учасників ринку повністю виключають його монополізацію.

"Розслідування порушень конкурентного законодавства не є інструментом регулювання ринку", - додав Кириленко.

Очільник АМКУ також зауважив, що завдяки діям влади Україні вдалося уникнути дефіциту пального. За його словами, підвищення цін на заправках відбувається через збільшення обсягу попиту й скорочення пропозиції, здорожчання логістики, прогнозам щодо подальшого зростання собівартості нафтопродуктів, послаблення гривні.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з керівництвом НАК «Нафтогаз України» ситуацію на світових ринках нафти - вона очікує зниження цін на пальне в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати погодилися не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та мостах Ірану в обмін на двотижневе відкриття Ормузької протоки. Після цього ціна на нафту знизилася нижче 100 доларів за барель.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3792
  0,1154
 0,27
EUR
 1
 50,7580
  0,4869
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4200  0,05 0,12 43,4500  0,05 0,11
EUR 50,7753  0,50 0,99 50,7973  0,50 0,99

