Перевірка ринку пального: Антимонопольний комітет не знайшов змови

Антимонопольний комітет не виявив доказів змови на ринку пального щодо підвищення цін на заправках.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На підставі вже отриманих і проаналізованих даних станом на сьогодні не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін", - сказав Кириленко.

Він зазначив, що в Україні ринок нафтопродуктів є нерегульованим і ціноутворення на ньому є ринковим. При цьому частки учасників ринку повністю виключають його монополізацію.

"Розслідування порушень конкурентного законодавства не є інструментом регулювання ринку", - додав Кириленко.

Очільник АМКУ також зауважив, що завдяки діям влади Україні вдалося уникнути дефіциту пального. За його словами, підвищення цін на заправках відбувається через збільшення обсягу попиту й скорочення пропозиції, здорожчання логістики, прогнозам щодо подальшого зростання собівартості нафтопродуктів, послаблення гривні.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з керівництвом НАК «Нафтогаз України» ситуацію на світових ринках нафти - вона очікує зниження цін на пальне в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати погодилися не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та мостах Ірану в обмін на двотижневе відкриття Ормузької протоки. Після цього ціна на нафту знизилася нижче 100 доларів за барель.