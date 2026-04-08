- 08.04.26
- 16:06
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Актуальні ціни на бензин та дизпальне на АЗС 8 квітня
15:45 08.04.2026
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 77,21 грн/л (здорожчав на 27 коп.); бензин марки А-95 - 73,32 грн/л (здорожчав на 25 коп.); бензин марки А-92 - 67,33 грн/л (здорожчав на 3 коп.), дизпальне - 90,51 грн/л (здорожчало на 39 коп.). Середня ціна автогазу становить 49,06 грн/л, що на 8 коп. дорожче порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 90,95 грн/л; автогаз - 47,45 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 92,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,94 грн/л; дизпальне - 88,22 грн/л; автогаз - 47,55 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77 грн/л; дизпальне - 93 грн/л; автогаз - 49,99 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,9 грн/л; дизпальне - 90,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
ТОП-НОВИНИ
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна