Нафта падає приблизно на 15%, Brent коштує менше $94 за барель

Обвал цін на нафту на новинах про тимчасове припинення ударів США по Ірану триває вдень у середу, котирування знижуються рекордними темпами приблизно за шість років.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:13 кв падає на $15,35 (14,05%), до $93,92 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали до цього часу на $18,29 (16,19%), до $94,66 за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення ударів по Ірану на два тижні в обмін на повне і негайне відкриття Ормузької протоки. Він зазначив, що удари призупинить і Іран. "Це буде двостороннє перемир'я", - наголосив президент США. Раніше Трамп погрожував "загибеллю цивілізації" в разі, якщо Іран у відведений термін не відкриє Ормузьку протоку.

Вища рада нацбезпеки Ірану підтвердила згоду на припинення вогню зі США, повідомив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Аракчі.

Очікується, що протягом найближчих двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку "буде можливий у координації зі Збройними силами Ірану і з урахуванням технічних обмежень", йдеться в заяві Аракчі, опублікованій від імені Радбезу Ірану.

"Теоретично, після відкриття Ормузької протоки на світовий ринок можуть повернутися поставки нафти і нафтопродуктів обсягом близько 10-13 млн барелів на добу, - зазначив аналітик брокерської компанії PVM Oil Тамаш Варга. - Однак повернення до колишнього status quo цілком залежатиме від того, чи переросте перемир'я в довгостроковий мир на переговорах у Пакистані".

Старший економіст Prestige Economics Джейсон Шенкер сказав в інтерв'ю Bloomberg TV, що для повернення котирувань до рівня $80 за барель "знадобиться щось по-справжньому видатне". При цьому якщо щось у переговорах піде не так, котирування швидко піднімуться вище $100 за барель.

Ніл Ширінг з Capital Economics вважає, що нафта марки Brent закінчить рік на позначці $80 за барель, якщо військові дії США та Ізраїлю проти Ірану не відновляться. Середня ціна в другому кварталі в базовому сценарії очікується в районі $95 за барель.

Інвестори також побоюються, що для відновлення пошкодженої іранськими ударами об'єктів енергетичної інфраструктури на Близькому Сході знадобиться значний час. Так, якщо QatarEnergy відновить роботу заводу зі скраплення природного газу Ras Laffan на початку травня, виробництво вийде на колишню потужність тільки до кінця серпня, за оцінками аналітиків Wood Mackenzie.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень зросли на 3,72 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 к.ч. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що ці дані вкажуть на зниження запасів на 1 млн барелів.

