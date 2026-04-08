Нафта впала на новині про перемир'я між США та Іраном, Brent впала нижче ніж $95 за барель

Ціни на нафту падають більш ніж на 10% уранці в середу на новинах про тимчасове припинення ударів США по Ірану.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:00 кч знижується на $14,31 (13,1%), до $94,96 за барель. У вівторок контракт подешевшав на $0,5 (0,5%), до $109,27 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) обвалилися на цей час на $16,2 (14,34%), до $96,75 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $0,54 (0,5%), до $112,95 за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення ударів по Ірану на два тижні в обмін на повне й негайне відкриття Ормузької протоки. Він зазначив, що удари призупинить і Іран. "Це буде двостороннє перемир'я", - наголосив президент США.

Вища рада нацбезпеки Ірану підтвердила згоду на припинення вогню зі США, повідомив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Аракчі.

Раніше Трамп погрожував "загибеллю цивілізації" в разі, якщо Іран у відведений термін не відкриє Ормузької протоки.

Очікується, що протягом найближчих двох тижнів безпечний прохід Ормузькою протокою "буде можливий у координації зі Збройними силами Ірану й з урахуванням технічних обмежень", ідеться в заяві Аракчі, опублікованій від імені Радбезу Ірану.

"Це гарний початок, який може закласти фундамент для довгострокового відкриття протоки, але сторони ще мають розв'язати багато питань", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

"Навіть з урахуванням перемир'я Іран у майбутньому може частіше загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці, і ринок зважатиме на підвищений ризик таких загроз надалі", - попередив аналітик MST Marquee Сол Кавонич.

Водночас Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень зросли на 3,72 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 кч. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що ці дані вкажуть на зниження запасів на 1 млн барелів.

