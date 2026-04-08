Фінансові новини
- |
08.04.26
- |
15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта впала на новині про перемир'я між США та Іраном, Brent впала нижче ніж $95 за барель
09:10 08.04.2026 |
Ціни на нафту падають більш ніж на 10% уранці в середу на новинах про тимчасове припинення ударів США по Ірану.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:00 кч знижується на $14,31 (13,1%), до $94,96 за барель. У вівторок контракт подешевшав на $0,5 (0,5%), до $109,27 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) обвалилися на цей час на $16,2 (14,34%), до $96,75 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $0,54 (0,5%), до $112,95 за барель.
Президент США Дональд Трамп заявив про припинення ударів по Ірану на два тижні в обмін на повне й негайне відкриття Ормузької протоки. Він зазначив, що удари призупинить і Іран. "Це буде двостороннє перемир'я", - наголосив президент США.
Вища рада нацбезпеки Ірану підтвердила згоду на припинення вогню зі США, повідомив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Аракчі.
Раніше Трамп погрожував "загибеллю цивілізації" в разі, якщо Іран у відведений термін не відкриє Ормузької протоки.
Очікується, що протягом найближчих двох тижнів безпечний прохід Ормузькою протокою "буде можливий у координації зі Збройними силами Ірану й з урахуванням технічних обмежень", ідеться в заяві Аракчі, опублікованій від імені Радбезу Ірану.
"Це гарний початок, який може закласти фундамент для довгострокового відкриття протоки, але сторони ще мають розв'язати багато питань", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.
"Навіть з урахуванням перемир'я Іран у майбутньому може частіше загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці, і ринок зважатиме на підвищений ризик таких загроз надалі", - попередив аналітик MST Marquee Сол Кавонич.
Водночас Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень зросли на 3,72 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 кч. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що ці дані вкажуть на зниження запасів на 1 млн барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
