Рекордний імпорт дизпального з 2021 року: у березні постачання здійснювали 124 компанії

У березні порівняно із лютим імпорт дизпального в Україну зріс на 27% до 577 тис. тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє консалтингова група «А-95».

«Імпорт дизельного пального у березні 2026 року становив 577 тис. т, що на 27% перевищує показники лютого і на 12% - аналогічного періоду торік. Загалом це рекордний березневий обсяг з 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із Польщі надійшло 244 тис. тонн дизелю, із Румунії - 154 тис. т, із Греції - 119 тис. т.

«Роботу імпортерів у березні було ускладнено наслідками війни на Близькому Сході, через що контрактування ресурсу було максимально проблемним. Зокрема у перші дні березня відвантаження призупинив найбільший постачальник - ORLEN S.A. Також невизначеність панувала на румунському і грецькому напрямках. Все це відбувалося на тлі небаченої волатильності й зростання премій експортерів», - повідомляє «А-95».

Підкреслюється, що у березні активізувались постачання з півдня, які взимку були обмежені низькою морозостійкістю ресурсу з цього напрямку: «Частка «південних» постачань у загальному імпорті зросла до 48% проти 27% у лютому - до 276 тис. т (у 2,3 раза більше). Частка заходу знизилася з 73% до 52%, але у фізичних обсягах скоротилась на 9% (304 тис. т)».

У березні, за даними «А-95», кількість імпортерів зросла на 14 компаній (до 124).