08.04.26
15:36
Рекордний імпорт дизпального з 2021 року: у березні постачання здійснювали 124 компанії
08:15 08.04.2026 |
У березні порівняно із лютим імпорт дизпального в Україну зріс на 27% до 577 тис. тонн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє консалтингова група «А-95».
«Імпорт дизельного пального у березні 2026 року становив 577 тис. т, що на 27% перевищує показники лютого і на 12% - аналогічного періоду торік. Загалом це рекордний березневий обсяг з 2021 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що із Польщі надійшло 244 тис. тонн дизелю, із Румунії - 154 тис. т, із Греції - 119 тис. т.
«Роботу імпортерів у березні було ускладнено наслідками війни на Близькому Сході, через що контрактування ресурсу було максимально проблемним. Зокрема у перші дні березня відвантаження призупинив найбільший постачальник - ORLEN S.A. Також невизначеність панувала на румунському і грецькому напрямках. Все це відбувалося на тлі небаченої волатильності й зростання премій експортерів», - повідомляє «А-95».
Підкреслюється, що у березні активізувались постачання з півдня, які взимку були обмежені низькою морозостійкістю ресурсу з цього напрямку: «Частка «південних» постачань у загальному імпорті зросла до 48% проти 27% у лютому - до 276 тис. т (у 2,3 раза більше). Частка заходу знизилася з 73% до 52%, але у фізичних обсягах скоротилась на 9% (304 тис. т)».
У березні, за даними «А-95», кількість імпортерів зросла на 14 компаній (до 124).
|Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
|Історичний злам: Україна вперше здобула перевагу над РФ у далекобійних дронах
|Україна виходить на ринок Китаю з пшеничним борошном: нові можливості для експортерів
|Законопроєкт про посилки обмежує статус РЕР і посилює відповідальність держбанків
У РУБРИЦІ
|Нафта падає приблизно на 15%, Brent коштує менше $94 за барель
|Рада підтримала податок на доходи з цифрових платформ — перше читання
|Рада посилила державний ринковий нагляд відповідно до стандартів Євросоюзу
|Прайс-кепи на ринку е/е залишаються на чинному рівні — НКРЕКП
|Парламент підтримав закон про «промисловий безвіз» із Європейським Союзом
|Український ІТ-ринок зріс до $7,85 млрд
|«Генерал Черешня» та ORQA підписали меморандум про розширення виробництва у двох країнах
Бізнес
|NVIDIA представила рішення, що радикально зменшує потребу в пам’яті GPU
|Завдяки ШІ створено гнучку та надміцну сталь для 3D-друкованих деталей
|IBM та Arm запускають стратегічну співпрацю у сфері гібридних обчислювальних систем для ШІ
|Європа запускає відкритий офісний пакет замість Google Docs та Microsoft Office
|Amazon обговорює купівлю супутникової Globalstar – ЗМІ
|Сто безпілотних таксі зупинилися на дорозі, спричинивши транспортний колапс
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна