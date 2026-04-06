06.04.26
18:41
На тлі корекції ринку нафта дешевшає, котирування Brent утримуються на рівні $108,7 за барель
16:40 06.04.2026 |
Ціни на нафту еталонних марок опускаються вдень у понеділок після довгих вихідних, інвестори продовжують оцінювати ситуацію на Близькому Сході.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:52 к.ч. опускається на $0,32 (0,29%), до $108,72 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,38 (1,24%), до $110,16 за барель.
Минулої п'ятниці торги нафтою не проводилися через великодні свята у США, Європі та низці азійських країн. У понеділок частина ринків, як і раніше, закрита, тому активність торгів нижча за звичайну.
США, Іран і група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до завершення конфлікту, повідомило видання Axios із посиланням на джерела. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив минулими вихідними, що у вівторок буде завдано ударів як по іранських електростанціях, так і по мостах, якщо Тегеран не відновить рух Ормузькою протокою.
"Тепер ситуація нагадує не снігову кулю, що котиться з гори дедалі швидше, а радше лавину, - зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Трейдери нафти і нафтопродуктів тепер більше сфокусовані не на ризиках перебоїв поставок, а на реальній ситуації на фізичному ринку".
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
