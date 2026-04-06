АЗС знову підвищили ціни: бензин і дизель додали до 3 грн/л, газ — до 1,5 грн/л

Ціна на бензин за вихідні підскочили на 1-2 грн/л, дизель додав 1-3 грн/л, газ - 0,9-1,5 грн/л, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".

Згідно з ним, найбільше з усіх досліджуваних мереж дизельне пальне здорожчало на "Укрнафті" та UPG - на 3 грн/л, але воно все одно залишається дешевшим, ніж в інших мережах - ДП коштує відповідно 87,9 грн/л та 90,9 грн/л, ДП+ - 91,9 грн/л та 93,9 грн/л.

"ОККО" підвищила ціну дизелю на 2,1 грн/л - до 92 грн/л та 95 грн/л відповідно, WOG та Socar - на 2 грн/л, Parallel - на 1 грн/л. Найвища ціна преміального ДП складає 94,99 грн/л (на Socar).

Щодо ціни бензину, то на 2 грн/л її підняли Socar та WOG, на 1,9 грн/ л - "ОККО", на 1,5 грн/л UPG, на 0,91 грн л - "Укрнафта", без змін залишила Parallel.

Газ додав 1,5 грн/л на Parallel, на 1 грн/л - на "Укрнафті", UPG та WOG, на 0,9 грн/л - на "ОККО", без змін залишила Socar.

Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 6 квітня (порівняно з 3 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 69,90 (68,99) 72,90 (68,99) (спецпропозиція вихідних, будні 71,99) 87,90 (84,90) 91,90 (88,90) 48,90 (47,90) Socar 76,99 (74,99) 80,99 (78,99) 91,99 (89,99) 94,99 (92,99) 49,98 UPG 73,40 (71,90) 76,40 (74,90) 90,90 (87,90) 93,90 (90,90) 49,00 (48,00) ОККО 76,90 (75,00) 79,90 (78,00) 92,00 (89,90) 95,00 (92,90) 49,90 (49,00) WOG 77,00 (75,00) 80,00 (78,00) 91,90 (89,90) 94,90 (92,90) 49,99 (48,99) Parallel 73,94 76,76 88,99 (87,99) 91,49 (90,49) 47,49 (45,99)

*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках

Як повідомлялося, 3 квітня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що зростання цін на дизель на європейських ринках, яке 2 квітня досягло нового рекорду на позначці $1521/т на Лондонській біржі ICE, додавши за день $155/т, в перспективі може призвести до здорожчання цього пального в Україні, аж до 100 грн/л. Але, за його словами, це станеться не за день і не за тиждень.

Зі свого боку ексміністр інфраструктури (2014-2016 років) та СЕО WOG Андрій Пивоварський звернув увагу на застосований урядом України механізм кешбеку на пальне (5-15% залежно від виду), який допомгає домогосподарствам повернути частину коштів, але не підтримав можливість адміністративного обмеження цін. Він зазначив, що це призведе до дефіциту пального, як було у 2022 році.

За його словами, зараз держава робить висновки і працює разом із ринком, щоб продукт був у наявності без обмежень, а бізнес, зі свого боку, буде робити все, щоб ринок був наповнений. Водночас він вказав, що держава завжди має ще один механізм регулюання - може запровадити зниження ПДВ та акцизу, якщо світові ціни продовжать зростати.