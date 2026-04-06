Фінансові новини
- |
06.04.26
- |
18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АЗС знову підвищили ціни: бензин і дизель додали до 3 грн/л, газ — до 1,5 грн/л
15:33 06.04.2026 |
Ціна на бензин за вихідні підскочили на 1-2 грн/л, дизель додав 1-3 грн/л, газ - 0,9-1,5 грн/л, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".
Згідно з ним, найбільше з усіх досліджуваних мереж дизельне пальне здорожчало на "Укрнафті" та UPG - на 3 грн/л, але воно все одно залишається дешевшим, ніж в інших мережах - ДП коштує відповідно 87,9 грн/л та 90,9 грн/л, ДП+ - 91,9 грн/л та 93,9 грн/л.
"ОККО" підвищила ціну дизелю на 2,1 грн/л - до 92 грн/л та 95 грн/л відповідно, WOG та Socar - на 2 грн/л, Parallel - на 1 грн/л. Найвища ціна преміального ДП складає 94,99 грн/л (на Socar).
Щодо ціни бензину, то на 2 грн/л її підняли Socar та WOG, на 1,9 грн/ л - "ОККО", на 1,5 грн/л UPG, на 0,91 грн л - "Укрнафта", без змін залишила Parallel.
Газ додав 1,5 грн/л на Parallel, на 1 грн/л - на "Укрнафті", UPG та WOG, на 0,9 грн/л - на "ОККО", без змін залишила Socar.
Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 6 квітня (порівняно з 3 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|69,90 (68,99)
|72,90 (68,99) (спецпропозиція вихідних, будні 71,99)
|87,90 (84,90)
|91,90 (88,90)
|48,90 (47,90)
|Socar
|76,99 (74,99)
|80,99 (78,99)
|91,99 (89,99)
|94,99 (92,99)
|49,98
|UPG
|73,40 (71,90)
|76,40 (74,90)
|90,90 (87,90)
|93,90 (90,90)
|49,00 (48,00)
|ОККО
|76,90 (75,00)
|79,90 (78,00)
|92,00 (89,90)
|95,00 (92,90)
|49,90 (49,00)
|WOG
|77,00 (75,00)
|80,00 (78,00)
|91,90 (89,90)
|94,90 (92,90)
|49,99 (48,99)
|Parallel
|73,94
|76,76
|88,99 (87,99)
|91,49 (90,49)
|47,49 (45,99)
*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках
Як повідомлялося, 3 квітня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що зростання цін на дизель на європейських ринках, яке 2 квітня досягло нового рекорду на позначці $1521/т на Лондонській біржі ICE, додавши за день $155/т, в перспективі може призвести до здорожчання цього пального в Україні, аж до 100 грн/л. Але, за його словами, це станеться не за день і не за тиждень.
Зі свого боку ексміністр інфраструктури (2014-2016 років) та СЕО WOG Андрій Пивоварський звернув увагу на застосований урядом України механізм кешбеку на пальне (5-15% залежно від виду), який допомгає домогосподарствам повернути частину коштів, але не підтримав можливість адміністративного обмеження цін. Він зазначив, що це призведе до дефіциту пального, як було у 2022 році.
За його словами, зараз держава робить висновки і працює разом із ринком, щоб продукт був у наявності без обмежень, а бізнес, зі свого боку, буде робити все, щоб ринок був наповнений. Водночас він вказав, що держава завжди має ще один механізм регулюання - може запровадити зниження ПДВ та акцизу, якщо світові ціни продовжать зростати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті

Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
