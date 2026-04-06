Дефіциту пального в Україні немає, і країна не входить до лідерів за темпами подорожчання — Куюн

Україна не може знижувати податки на паливному ринку, як це зробили деякі європейські країни, бо в нас війна, і всі надходження йдуть на оборону. Проте, навіть у цих умовах, ми не в лідерах за зростанням цін на пальне.

Про це в ефірі Українського радіо заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн , передає Укрінформ.

"... Якщо ми говоримо про таке порівняння (умовно, в копійках або в гривнях за літр), то Україна виглядає таким собі "середняком". Тобто ми не в лідерах. Наприклад, якщо дизельне пальне у березні в нас подорожчало на 23 грн, то в Польщі і Німеччині на 30, якщо перевести їхні ціни у гривні. У Сполучених Штатах, здається, на 20 грн. Тобто в нас відбулось приблизно таке ж зростання. В Румунії, приміром, ціни менше зросли - десь на 10. Я просто кажу про те, що насправді ми, як країна-імпортер, 100% пального закуповуємо за кордоном, вимушені просто дублювати всю динаміку світового ринку. У нас немає ані заводів, ані нафтобаз, у нас немає запасів, які є в Європі чи в Штатах, і тим не менше, ми насправді "біжимо" не так швидко, як та ж Європа. Тому в нас ситуація набагато краща, ніж на тому ж європейському континенті", - сказав Куюн.

Щодо зниження податків на пальне він пояснив: "Податки ми не можемо зараз знижувати, оскільки всі податки йдуть на наш захист. І які можуть бути сумніви, що важливіше - оборона наша чи те, щоб хтось поїхав з точки А в точку Б дешевше. Вибачте, але я не розумію, як цього можна не розуміти. У нас немає таких можливостей, наприклад, як у Польщі. У Польщі 1 трлн євро ВВП, і нема війни. Звісно, вони можуть знижувати податки. Ми не можемо, в нас немає грошей".

Директор "Консалтингової групи А-95" позитивно оцінив механізм "паливного кешбеку".

"Насправді він дуже дієвий. Я маю на увазу "паливний кешбек", коли надається тисяча гривень на місяць дотації на купівлю пального. І якщо, до речі, цю дотацію застосувати до трейдингу, то в нас взагалі дуже незначне буде подорожчання. Тому що, як я сказав, на 23 грн дизель подорожчав у березні, а з них 13 грн кешбек забезпечує повернення. Тобто ціна для людини фактично зросла тільки на 10 грн. По бензину взагалі зростання за місяць було на 10 грн, а 7,5 грн кешбек покриває. Тобто фактичне зростання порівняно з лютим на 2,5 грн. Тому ця програма - це єдиний дієвий механізм, і він дійсно для людей, які їздять небагато. А значить, це люди незаможні і для них це буде дуже дієва допомога", - вважає він.

Попри коливання цін на пальне з огляду на політичну ситуацію, Куюн прогнозує загалом позитивний розвиток щодо наповнення українського паливного ринку.


"Ви ж бачите, у нас падає споживання, постачання пального стабільні. Тому я думаю, що про дефіцит навряд чи йтиметься. Пального в нас завезли достатньо. Відповідно, не думаю, що буде проблема", - сказав він .
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

