Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОПЕК+ 5 квітня визначатиметься з подальшим збільшенням видобутку

ОПЕК+, ймовірно, зважить подальше збільшення видобутку нафти на зустрічі восьми членів у неділю, повідомили два джерела Reuters в ОПЕК+. Цей крок дозволить ключовим виробникам збільшити видобуток на 206 тис. барелів на день (б/д) у квітні, після того, як у І кварталі видобуток залишався стабільним на тлі побоювань щодо перенасичення, якраз коли війна США й Ізраїлю з Іраном почала порушувати потоки нафти з ключових членів Близького Сходу.

Місяць потому війна призвела до найбільшого перебою у постачанні нафти за всю історію спостережень.

Провідні виробники ОПЕК Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати скоротили видобуток через фактичне закриття Ормузької протоки, на яку припадає понад 20% транзиту нафти. Ціни на сиру нафту злетіли до чотирирічного максимуму майже в $120 за барель. Крім того, видобуток у росії порушується атаками дронів.

Зазвичай очікується, що на недільній зустрічі буде розв'язано питання квот на видобуток у травні. Хоча поки що немає жодних ознак відновлення Ормузької протоки, одне джерело повідомило, що ОПЕК+, ймовірно, погодиться на збільшення, яке матиме незначний негайний вплив на постачання, але сигналізуватиме про готовність збільшити видобуток, щойно танкери зможуть відновити перевезення через протоку.

«Нам потрібно реагувати, принаймні на папері», - сказало джерело в ОПЕК+.

ОПЕК і влада Саудівської Аравії й росії не одразу відповіли на запити про коментарі.

Консалтингова компанія Energy Aspects очікує, що група оголосить про подальше збільшення на 206 тис. б/д у травні.

«Але це досить академічно, поки тривають перебої, пов'язані з Ормузькою протокою», - сказав співзасновник Річард Бронз.

Решта країн ОПЕК+ - росія, Казахстан, Алжир та Оман - не постраждали від «закриття» водного шляху, але мають обмежені можливості для збільшення видобутку. ОПЕК+ об'єднує 22 члени, включаючи Іран, але в останні роки лише вісім країн брали участь у щомісячних рішеннях щодо виробництва.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес