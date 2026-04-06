Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 05:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК+ 5 квітня визначатиметься з подальшим збільшенням видобутку
17:47 03.04.2026 |
ОПЕК+, ймовірно, зважить подальше збільшення видобутку нафти на зустрічі восьми членів у неділю, повідомили два джерела Reuters в ОПЕК+. Цей крок дозволить ключовим виробникам збільшити видобуток на 206 тис. барелів на день (б/д) у квітні, після того, як у І кварталі видобуток залишався стабільним на тлі побоювань щодо перенасичення, якраз коли війна США й Ізраїлю з Іраном почала порушувати потоки нафти з ключових членів Близького Сходу.
Місяць потому війна призвела до найбільшого перебою у постачанні нафти за всю історію спостережень.
Провідні виробники ОПЕК Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати скоротили видобуток через фактичне закриття Ормузької протоки, на яку припадає понад 20% транзиту нафти. Ціни на сиру нафту злетіли до чотирирічного максимуму майже в $120 за барель. Крім того, видобуток у росії порушується атаками дронів.
Зазвичай очікується, що на недільній зустрічі буде розв'язано питання квот на видобуток у травні. Хоча поки що немає жодних ознак відновлення Ормузької протоки, одне джерело повідомило, що ОПЕК+, ймовірно, погодиться на збільшення, яке матиме незначний негайний вплив на постачання, але сигналізуватиме про готовність збільшити видобуток, щойно танкери зможуть відновити перевезення через протоку.
«Нам потрібно реагувати, принаймні на папері», - сказало джерело в ОПЕК+.
ОПЕК і влада Саудівської Аравії й росії не одразу відповіли на запити про коментарі.
Консалтингова компанія Energy Aspects очікує, що група оголосить про подальше збільшення на 206 тис. б/д у травні.
«Але це досить академічно, поки тривають перебої, пов'язані з Ормузькою протокою», - сказав співзасновник Річард Бронз.
Решта країн ОПЕК+ - росія, Казахстан, Алжир та Оман - не постраждали від «закриття» водного шляху, але мають обмежені можливості для збільшення видобутку. ОПЕК+ об'єднує 22 члени, включаючи Іран, але в останні роки лише вісім країн брали участь у щомісячних рішеннях щодо виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
