Укрнафта у п’ятницю підвищила ціни на дизель і газ на 1 грн/л, а преміальний А-95 подешевшав на 3 грн/л

Ціна на дизельне пальне та газ на п'ятницю зросла на 1 грн/л на ПАТ "Укрнафта", яка водночас вчергове, третю п'ятницю поспіль, знизила на вихідні до рівня А-95 ціну А-95+, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".

Крім того, Parallel підвищила ціну обох видів дизелю на 1 грн/л.

Усі інші досліджувані мережі на 14.00 зберегли позиції на всі види пального, якщо не враховувати округлення ціни на 1 коп на WOG.



Ціни на пальне (середні) станом на 14:00 3 квітня (порівняно з 2 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 68,99 68,99 (71,99) 84,90 (83,99) 88,90 (87,99) 47,90 (46,99) Socar 74,99 78,99 89,99 92,99 49,98 UPG 71,90 74,90 87,90 90,90 48,00 ОККО 75,00 78,00 89,90 92,90 49,00 WOG 75,00 (74,99) 78,00 (77,99) 89,90 (89,89) 92,90 (92,89) 48,99 Parallel 73,94 76,76 87,99 (86,99) 90,49 (89,49) 45,49

*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках

Як повідомялося, ціни на пальне в Україні на понеділок-вівторок залишалися відносно стабільними. З усіх досліджуваних мереж повернула "будню" ціну на А-95+ "Укрнафта" після зниження її на 3 грн/л на вихідні.

Також Socar на 1 грн/л підняла ціну на дизель, таким чином зрівнявши її з показниками WOG та ОККО, встановленими там ще в п'ятницю, 27 березня, коли ДП+ перетнув межу в 90 грн/л - до 90,99 грн/л.

У понеділок на Socar на 2 грн/л зросла ціна газу, UPG підвищила ціну на цей енергоносій на 1,1 грн/л. У середу "Укрнафта" та ОККО підняли ціни на дизель на 2 грн/л та на газ на 1 грн/л. Ціна на дизельне пальне на четвер зросла на 1-3 грн/л, на газ - на 1-1,4 грн/л,

Як прокоментували Енергореформі в мережі Parallel, рішення державної "Укрнафти" щодо підвищення цін підтверджує, що тенденція подорожчання нафтопродуктів у світі - це об'єктивна реальність, а передумови до їхнього подальшого зростання є по всіх видах пального.

Там додали, що зріджений газ також реагує на світові фактори та дорожчає через різке зростання цін на міжнародних ринках, зокрема внаслідок війни в Ірані.

Водночас у коментарі Енергореформі директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що дефіциту пального, зокрема, дизельного, в Україні на квітень не передбачається, попри кілька проблемних моментів з імпортом. За його словами, на квітень всі ключові гравці успішно законтрактувались. При цьому він звернув увагу, що ціни на нафтопродукти, очевидно, продовжать зростання через подорожчання нафти, але зауважив, що ситуація дуже динамічна, і все може дуже швидко змінюватися.

У п'ятницю він зазначив, що pростання цін на дизель на європейських ринках, яке 2 квітня досягло нового рекорду на позначці $1521/т на Лондонській біржі ICE, додавши за день $155/т, в перспективі може призвести до здорожчання цього пального в Україні, аж до 100 грн/л. Але, за його словами, це станеться не за день і не за тиждень.