Укрнафта у п’ятницю підвищила ціни на дизель і газ на 1 грн/л, а преміальний А-95 подешевшав на 3 грн/л
14:59 03.04.2026 |
Ціна на дизельне пальне та газ на п'ятницю зросла на 1 грн/л на ПАТ "Укрнафта", яка водночас вчергове, третю п'ятницю поспіль, знизила на вихідні до рівня А-95 ціну А-95+, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".
Крім того, Parallel підвищила ціну обох видів дизелю на 1 грн/л.
Усі інші досліджувані мережі на 14.00 зберегли позиції на всі види пального, якщо не враховувати округлення ціни на 1 коп на WOG.
Ціни на пальне (середні) станом на 14:00 3 квітня (порівняно з 2 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|68,99
|68,99 (71,99)
|84,90 (83,99)
|88,90 (87,99)
|47,90 (46,99)
|Socar
|74,99
|78,99
|89,99
|92,99
|49,98
|UPG
|71,90
|74,90
|87,90
|90,90
|48,00
|ОККО
|75,00
|78,00
|89,90
|92,90
|49,00
|WOG
|75,00 (74,99)
|78,00 (77,99)
|89,90 (89,89)
|92,90 (92,89)
|48,99
|Parallel
|73,94
|76,76
|87,99 (86,99)
|90,49 (89,49)
|45,49
*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках
Як повідомялося, ціни на пальне в Україні на понеділок-вівторок залишалися відносно стабільними. З усіх досліджуваних мереж повернула "будню" ціну на А-95+ "Укрнафта" після зниження її на 3 грн/л на вихідні.
Також Socar на 1 грн/л підняла ціну на дизель, таким чином зрівнявши її з показниками WOG та ОККО, встановленими там ще в п'ятницю, 27 березня, коли ДП+ перетнув межу в 90 грн/л - до 90,99 грн/л.
У понеділок на Socar на 2 грн/л зросла ціна газу, UPG підвищила ціну на цей енергоносій на 1,1 грн/л. У середу "Укрнафта" та ОККО підняли ціни на дизель на 2 грн/л та на газ на 1 грн/л. Ціна на дизельне пальне на четвер зросла на 1-3 грн/л, на газ - на 1-1,4 грн/л,
Як прокоментували Енергореформі в мережі Parallel, рішення державної "Укрнафти" щодо підвищення цін підтверджує, що тенденція подорожчання нафтопродуктів у світі - це об'єктивна реальність, а передумови до їхнього подальшого зростання є по всіх видах пального.
Там додали, що зріджений газ також реагує на світові фактори та дорожчає через різке зростання цін на міжнародних ринках, зокрема внаслідок війни в Ірані.
Водночас у коментарі Енергореформі директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що дефіциту пального, зокрема, дизельного, в Україні на квітень не передбачається, попри кілька проблемних моментів з імпортом. За його словами, на квітень всі ключові гравці успішно законтрактувались. При цьому він звернув увагу, що ціни на нафтопродукти, очевидно, продовжать зростання через подорожчання нафти, але зауважив, що ситуація дуже динамічна, і все може дуже швидко змінюватися.
У п'ятницю він зазначив, що pростання цін на дизель на європейських ринках, яке 2 квітня досягло нового рекорду на позначці $1521/т на Лондонській біржі ICE, додавши за день $155/т, в перспективі може призвести до здорожчання цього пального в Україні, аж до 100 грн/л. Але, за його словами, це станеться не за день і не за тиждень.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
У РУБРИЦІ
|Урожай плодових дерев постраждав від морозів більше, ніж у 2025 році
|Дефіциту пального в Україні немає, і країна не входить до лідерів за темпами подорожчання — Куюн
|ОПЕК+ 5 квітня визначатиметься з подальшим збільшенням видобутку
|Кабмін переглядає умови конкурсу на понад 1 ГВт нових генпотужностей і правила аукціонів ВДЕ на 2026 рік — Шмигаль
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|Експорт цукру з України впаде майже на 20% — УКАБ
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції