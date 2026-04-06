Кабмін покращив систему визначення ринкової вартості мінімальних нафтових запасів

Кабінет міністрів уточнив методику обчислення рівня мінімальних запасів пального в частині механізму розрахунку ринкових цін на нафту та нафтопродукти.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство енергетики.

"Попередня редакція постанови передбачала механізм розрахунку, що не відображав актуальних цінових індикаторів на ринку нафти та нафтопродуктів. Внесені зміни містять посилання на Методику обчислення рівня мінімальних запасів пального, що передбачає реалізацію функціоналу визначення ринкової вартості нафти та нафтопродуктів, а її затвердження унормовано Законом України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Документ також визначає чіткі терміни та процедури, що робить процес визначення ринкової вартості мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів більш прозорим і ефективним.