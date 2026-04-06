Нафтові котирування різко піднялися в четвер, торгівлі в п’ятницю немає через свято

Ціни на нафту завершили торги в четвер суттєвим зростанням у зв'язку з невизначеністю щодо термінів завершення близькосхідного конфлікту, що зберігається.

У п'ятницю торги не проводяться, оскільки біржі США, Великої Британії, Європи та низки країн Азії закриті з нагоди великодніх свят (Страсна п'ятниця).

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на закриття ринку в четвер становила $109,03 за барель, що на $7,87 (7,78%) вище, ніж за підсумками попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до закінчення сесії на $11,42 (1,4%), до $111,54 за барель, до того ж стрибок ціни став максимальним із 2020 року.

Зростанню ринку сприяли заяви президента США Дональда Трампа, який у своєму зверненні до нації не назвав чітких термінів завершення військового конфлікту з Іраном, що посилило побоювання трейдерів щодо довготривалих перебоїв у поставках нафти.

Трамп заявив, що військова операція близька до завершення, однак додав, що США будуть "надзвичайно сильно" завдавати ударів по Ірану протягом ще двох-трьох тижнів. Він знову наголосив на готовності атакувати об'єкти електроенергетичної та нафтової інфраструктури Ірану.

Щодо відновлення навігації в Ормузькій протоці Трамп сказав, що протока "відкриється природним чином" після завершення бойових дій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

