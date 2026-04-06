Нафтові котирування різко піднялися в четвер, торгівлі в п’ятницю немає через свято

Ціни на нафту завершили торги в четвер суттєвим зростанням у зв'язку з невизначеністю щодо термінів завершення близькосхідного конфлікту, що зберігається.

У п'ятницю торги не проводяться, оскільки біржі США, Великої Британії, Європи та низки країн Азії закриті з нагоди великодніх свят (Страсна п'ятниця).

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на закриття ринку в четвер становила $109,03 за барель, що на $7,87 (7,78%) вище, ніж за підсумками попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до закінчення сесії на $11,42 (1,4%), до $111,54 за барель, до того ж стрибок ціни став максимальним із 2020 року.

Зростанню ринку сприяли заяви президента США Дональда Трампа, який у своєму зверненні до нації не назвав чітких термінів завершення військового конфлікту з Іраном, що посилило побоювання трейдерів щодо довготривалих перебоїв у поставках нафти.

Трамп заявив, що військова операція близька до завершення, однак додав, що США будуть "надзвичайно сильно" завдавати ударів по Ірану протягом ще двох-трьох тижнів. Він знову наголосив на готовності атакувати об'єкти електроенергетичної та нафтової інфраструктури Ірану.

Щодо відновлення навігації в Ормузькій протоці Трамп сказав, що протока "відкриється природним чином" після завершення бойових дій.

