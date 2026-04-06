Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 05:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Нафтові котирування різко піднялися в четвер, торгівлі в п’ятницю немає через свято
09:40 03.04.2026 |
Ціни на нафту завершили торги в четвер суттєвим зростанням у зв'язку з невизначеністю щодо термінів завершення близькосхідного конфлікту, що зберігається.
У п'ятницю торги не проводяться, оскільки біржі США, Великої Британії, Європи та низки країн Азії закриті з нагоди великодніх свят (Страсна п'ятниця).
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на закриття ринку в четвер становила $109,03 за барель, що на $7,87 (7,78%) вище, ніж за підсумками попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до закінчення сесії на $11,42 (1,4%), до $111,54 за барель, до того ж стрибок ціни став максимальним із 2020 року.
Зростанню ринку сприяли заяви президента США Дональда Трампа, який у своєму зверненні до нації не назвав чітких термінів завершення військового конфлікту з Іраном, що посилило побоювання трейдерів щодо довготривалих перебоїв у поставках нафти.
Трамп заявив, що військова операція близька до завершення, однак додав, що США будуть "надзвичайно сильно" завдавати ударів по Ірану протягом ще двох-трьох тижнів. Він знову наголосив на готовності атакувати об'єкти електроенергетичної та нафтової інфраструктури Ірану.
Щодо відновлення навігації в Ормузькій протоці Трамп сказав, що протока "відкриється природним чином" після завершення бойових дій.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
