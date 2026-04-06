Американська влада ухвалила рішення про додаткове вивільнення до 10 млн барелів нафти з SPR

Міністерство енергетики США ініціювало екстрене вивільнення ще до 10 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) у рамках планів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), йдеться в пресрелізі відомства.

Воно розраховує надати цю нафту в борг і отримати її назад до наступного року з премією у вигляді додаткових барелів.

Збір заявок від компаній триватиме до 11:00 понеділка, 6 квітня, за центральноамериканським часом (19:00 к.ч.).

"Цей обмін надає змогу нафтопереробникам і ринку одразу отримати нафту і при цьому забезпечує додаткові барелі для американського народу без використання коштів платників податків", - зазначає Міненерго.

Нафта постачатиметься зі сховища Bryan Mound у Техасі.

Раніше учасники МЕА домовилися вивільнити зі стратегічних резервів 400 млн барелів нафти для стабілізації ринку на тлі конфлікту на Близькому Сході. Зокрема США зобов'язалися виділити 172 млн барелів і вже вивільнили 45,2 млн барелів зі сховищ Bayou Choctaw, West Hackberry (обидва в Луїзіані) і Bryan Mound.

