- 06.04.26
- 05:00
Американська влада ухвалила рішення про додаткове вивільнення до 10 млн барелів нафти з SPR
14:44 02.04.2026 |
Міністерство енергетики США ініціювало екстрене вивільнення ще до 10 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) у рамках планів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), йдеться в пресрелізі відомства.
Воно розраховує надати цю нафту в борг і отримати її назад до наступного року з премією у вигляді додаткових барелів.
Збір заявок від компаній триватиме до 11:00 понеділка, 6 квітня, за центральноамериканським часом (19:00 к.ч.).
"Цей обмін надає змогу нафтопереробникам і ринку одразу отримати нафту і при цьому забезпечує додаткові барелі для американського народу без використання коштів платників податків", - зазначає Міненерго.
Нафта постачатиметься зі сховища Bryan Mound у Техасі.
Раніше учасники МЕА домовилися вивільнити зі стратегічних резервів 400 млн барелів нафти для стабілізації ринку на тлі конфлікту на Близькому Сході. Зокрема США зобов'язалися виділити 172 млн барелів і вже вивільнили 45,2 млн барелів зі сховищ Bayou Choctaw, West Hackberry (обидва в Луїзіані) і Bryan Mound.
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
