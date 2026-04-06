Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американська влада ухвалила рішення про додаткове вивільнення до 10 млн барелів нафти з SPR

Міністерство енергетики США ініціювало екстрене вивільнення ще до 10 млн барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) у рамках планів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), йдеться в пресрелізі відомства.

Воно розраховує надати цю нафту в борг і отримати її назад до наступного року з премією у вигляді додаткових барелів.

Збір заявок від компаній триватиме до 11:00 понеділка, 6 квітня, за центральноамериканським часом (19:00 к.ч.).

"Цей обмін надає змогу нафтопереробникам і ринку одразу отримати нафту і при цьому забезпечує додаткові барелі для американського народу без використання коштів платників податків", - зазначає Міненерго.

Нафта постачатиметься зі сховища Bryan Mound у Техасі.

Раніше учасники МЕА домовилися вивільнити зі стратегічних резервів 400 млн барелів нафти для стабілізації ринку на тлі конфлікту на Близькому Сході. Зокрема США зобов'язалися виділити 172 млн барелів і вже вивільнили 45,2 млн барелів зі сховищ Bayou Choctaw, West Hackberry (обидва в Луїзіані) і Bryan Mound.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес