Нафта дешевшає, Brent утримується біля $101,4 за барель
18:23 01.04.2026 |
Ціни на нафту залишаються в помітному мінусі на торгах у середу, трейдери продовжують оцінювати новини щодо ситуації на Близькому Сході.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 17:55 кв, становила $101,37 за барель, що на $2,6 (2,5%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали наразі на $2,22 (2,19%), до $99,16 за барель.
Зроблена напередодні президентом США Дональдом Трампом заява про те, що його країна може завершити воєнну кампанію проти Ірану через два-три тижні, спровокувала зниження цін на нафту.
У середу він написав у соцмережі Truth Social, що іранська влада звернулася до Вашингтона з пропозицією запровадити режим припинення вогню. "Ми розглянемо це питання, коли Ормузьку протоку буде відкрито, буде вільно, нічим не обмежено", - написав Трамп. Він додав, що до моменту зняття блокади з Ормузької протоки США продовжать бомбардування Ірану.
В іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що "безглузді" заяви президента США не змусять Іран відкрити Ормузьку протоку для недружніх країн, повідомляють у середу близькосхідні ЗМІ.
В іранському МЗС назвали твердження Трампа про те, що Тегеран просив Вашингтон припинити вогонь, "брехливими і безпідставними".
"Хоча ми бачимо відкат цін на нафту, Brent залишається близько $100 за барель, і це показує нам, що ринок ні в чому не впевнений", - зазначає аналітик Forex.com Фавад Разакзада.
Щотижнева доповідь міністерства енергетики США, опублікована в середу, показала зростання комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 5,45 млн барелів. Товарні запаси бензину скоротилися на 585 тис. барелів, дистилятів - впали на 2,11 млн барелів.
Аналітики прогнозували в середньому збільшення запасів нафти на 800 тис. барелів, скорочення резервів бензину і дистилятів - на 1,9 млн барелів і 600 тис. барелів відповідно, за даними Trading Economics.
