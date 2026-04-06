Нафта дешевшає, Brent утримується біля $101,4 за барель

Ціни на нафту залишаються в помітному мінусі на торгах у середу, трейдери продовжують оцінювати новини щодо ситуації на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 17:55 кв, становила $101,37 за барель, що на $2,6 (2,5%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали наразі на $2,22 (2,19%), до $99,16 за барель.

Зроблена напередодні президентом США Дональдом Трампом заява про те, що його країна може завершити воєнну кампанію проти Ірану через два-три тижні, спровокувала зниження цін на нафту.

У середу він написав у соцмережі Truth Social, що іранська влада звернулася до Вашингтона з пропозицією запровадити режим припинення вогню. "Ми розглянемо це питання, коли Ормузьку протоку буде відкрито, буде вільно, нічим не обмежено", - написав Трамп. Він додав, що до моменту зняття блокади з Ормузької протоки США продовжать бомбардування Ірану.

В іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що "безглузді" заяви президента США не змусять Іран відкрити Ормузьку протоку для недружніх країн, повідомляють у середу близькосхідні ЗМІ.

В іранському МЗС назвали твердження Трампа про те, що Тегеран просив Вашингтон припинити вогонь, "брехливими і безпідставними".

"Хоча ми бачимо відкат цін на нафту, Brent залишається близько $100 за барель, і це показує нам, що ринок ні в чому не впевнений", - зазначає аналітик Forex.com Фавад Разакзада.

Щотижнева доповідь міністерства енергетики США, опублікована в середу, показала зростання комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 5,45 млн барелів. Товарні запаси бензину скоротилися на 585 тис. барелів, дистилятів - впали на 2,11 млн барелів.

Аналітики прогнозували в середньому збільшення запасів нафти на 800 тис. барелів, скорочення резервів бензину і дистилятів - на 1,9 млн барелів і 600 тис. барелів відповідно, за даними Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

