Нафта помірно дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $104,6 за барель

Ціни на нафту помірно піднімаються вранці в середу після зниження за підсумками попередньої сесії.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:14 кч піднімається на $0,58 (0,56%), до $104,55 за барель. У вівторок контракт подешевшав на $3,42 (3,5%), до $103,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,99 (0,98%), до $102,37 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $1,5 (1,5%), до $101,38 за барель.

За підсумками березня ціна Brent злетіла на рекордні для одного місяця 64%, тоді як WTI подорожчала на 52%, максимально з травня 2020 року.

Події на Близькому Сході залишаються в центрі уваги учасників нафтового ринку. Напередодні котирування просіли на повідомленнях, що президент Ірану Масуд Пезешкіан висловив готовність Тегерана до завершення війни зі США та Ізраїлем за умови, що країна більше не зазнаватиме атак.

Тим часом президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю CBS, що вважає за необхідне продовжувати операцію. Американський лідер висловив розчарування тим, що інші країни не відправили військові сили, щоб приєднатися до війни проти Ірану.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп хотів би завершити війну з Іраном, навіть якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

"Навіть якщо деескалація станеться, прохід танкерів не відновиться миттєво, - сказала Пріянка Сачдева з Phillip Nova. - З урахуванням вартості фрахту і страхування, потрібен час, щоб танкерне сполучення повернулося до нормального рівня".

Також вона додала, що збиток нафтовій інфраструктурі регіону можна буде оцінити лише після закінчення конфлікту.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень підскочили на 10,3 млн барелів. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували зниження на 1,3 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 кч.

