Дизпаливо не зупиняється: скільки коштує пальне на АЗС 31 березня
18:24 31.03.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 75,4 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 71,71 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 66,56 грн/л, дизпальне - 85,39 грн/л (здорожчало на 16 коп). Середня ціна автогазу становить 46,68 грн/л, що на 14 коп. дорожче порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 81,99 грн/л; автогаз - 45,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 81,99 грн/л; автогаз - 45,99 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,99 грн/л; дизпальне - 87,99 грн/л; автогаз - 47,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,9 грн/л; дизпальне - 82,99 грн/л; автогаз - 45,04 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,99 грн/л; дизпальне - 87,99 грн/л; автогаз - 47,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 84,99 грн/л; автогаз - 46,99 грн/л.
ТОП-НОВИНИ
