Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: ЄС попереджає про тривалі збої на енергоринку через війну в Ірані

Уряди Європейського Союзу повинні готуватися до тривалих перебоїв на енергетичних ринках у зв'язку з війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

30 березня профільний комісар ЄС Ден Йоргенсен надіслав лист до міністерств енергетики країн-членів Євросоюзу, у якому "рекомендує урядам своєчасно підготуватися до можливих тривалих перебоїв".

Як пише Reuters, значна залежність Європи від імпортного палива означає, що континент дуже вразливий до впливу конфлікту на Близькому Сході на світові ціни на енергоносії.

Європейські ціни на газ зросли більш ніж на 70% з початку війни 28 лютого.

Хоча постачання сирої нафти та природного газу не постраждали безпосередньо через закриття Ормузької протоки, Брюссель особливо стурбований у короткостроковій перспективі постачанням нафтопродуктів - реактивного та дизельного палива.

У листі зазначається, що урядам слід уникати заходів, які збільшують споживання палива, обмежують торгівлю нафтопродуктами або дестимулюють виробництво на європейських нафтопереробних заводах.

"Державам-членам рекомендується відкласти будь-яке неаварійне технічне обслуговування нафтопереробного заводу", - йдеться у листі.
Подорожчання пального

Через події на Близькому Сході в Європі почалися проблеми з пальним. Водії не лише змушені платити більше, а й не можуть заправити повний бак через введені ліміти на АЗС. Найбільше від кризи постраждала Центральна Європа.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9175
  0,1220
 0,28
EUR
 1
 50,4546
  0,1423
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7500  0,10 0,23 43,7800  0,10 0,23
EUR 50,4525  0,17 0,35 50,4739  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес