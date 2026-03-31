Reuters: ЄС попереджає про тривалі збої на енергоринку через війну в Ірані
16:26 31.03.2026 |
Уряди Європейського Союзу повинні готуватися до тривалих перебоїв на енергетичних ринках у зв'язку з війною США та Ізраїлю проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
30 березня профільний комісар ЄС Ден Йоргенсен надіслав лист до міністерств енергетики країн-членів Євросоюзу, у якому "рекомендує урядам своєчасно підготуватися до можливих тривалих перебоїв".
Як пише Reuters, значна залежність Європи від імпортного палива означає, що континент дуже вразливий до впливу конфлікту на Близькому Сході на світові ціни на енергоносії.
Європейські ціни на газ зросли більш ніж на 70% з початку війни 28 лютого.
Хоча постачання сирої нафти та природного газу не постраждали безпосередньо через закриття Ормузької протоки, Брюссель особливо стурбований у короткостроковій перспективі постачанням нафтопродуктів - реактивного та дизельного палива.
У листі зазначається, що урядам слід уникати заходів, які збільшують споживання палива, обмежують торгівлю нафтопродуктами або дестимулюють виробництво на європейських нафтопереробних заводах.
"Державам-членам рекомендується відкласти будь-яке неаварійне технічне обслуговування нафтопереробного заводу", - йдеться у листі.
Подорожчання пального
Через події на Близькому Сході в Європі почалися проблеми з пальним. Водії не лише змушені платити більше, а й не можуть заправити повний бак через введені ліміти на АЗС. Найбільше від кризи постраждала Центральна Європа.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
