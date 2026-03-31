Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пальне дорожчає: дизель і газ плюс 1–2 грн/л, Укрнафта повернула стару ціну на А-95+
15:39 30.03.2026 |
Ціни на пальне в Україні на понеділок залишаються відносно стабільними, свідчить моніторинг, проведений інтернетпорталом "Енергореформа".
Згідно з ним, з-поміж усіх досліджуваних мереж "будню" ціну на А-95+ повернула "Укрнафта" після зниження її на 3 грн/л на вихідні.
Socar підняла ціну на дизель на 1 грн/л, таким чином зрівнявши її з показниками WOG та ОККО, встановленими ними ще в п'ятницю, 27 березня, коли ДП+ перетнуло межу 90 грн/л, зрісши до 90,99 грн/л.
Ціна газу на Socar зросла на 2 грн/л, UPG підвищила ціну на цей енергоносій на 1,1 грн/л.
За підрахунками директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, за місяць, відколи почалося здорожчання пального, ціна на бензин в середньому зросла майже на 10 грн/л, дизелю - на 23 грн/л.
Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 30 березня порівняно з 27 березня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|68,99
|71,99 (68,99)
|81,99
|85,99
|45,99
|Socar
|74,99
|78,99
|87,99 (86,99)
|90,99 (89,99)
|48,98 (46,98)
|UPG
|71,90
|74,90
|84,90
|87,90
|46,60 (45,50)
|ОККО
|74,99
|77,99
|87,99
|90,99
|47,99
|WOG
|74,99
|77,99
|87,99
|90,99
|47,98
|Parallel
|73,94
|76,78
|85,99
|88,72
|43,99
*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках
Як повідомлялося, минулого тижня ціна на пальне залишалася стабільною протягом вівторка-четверга, піднявшись подекуди на 1 грн/л на п'ятницю. Крім того, мережа UPG в середу, 25 березня, повідомила про зниження ціни на бензин на 2 грн/л та дизель на 1 грн/л на своїх АЗК по всій території України.
У коментарі Енергореформі вона пояснила це падінням котирувань на міжнародних ринках, спричинених заявами про можливе завершення війни з Іраном, зокрема з боку президента США Дональда Трампа, які ринок сприймає як сигнал до стабілізації.
На запит Енергореформи в мережі Parallel, зокрема, зазначали, що найближчим часом за умови збереження поточних трендів імпортні ціни на нафтопродукти для України мають залишатися відносно стабільними.
Там пояснили, що зупинка зростання цін на моторне паливо в Україні передусім пов'язана із зовнішньою кон'юнктурою, оскільки внутрішній ринок значною мірою залежить від імпортних поставок.
На думку мережі, додатковий стримувальний ефект формують ризики скорочення попиту через високі ціни, а також цінова політика державної UKRNAFTA, яка частково виконує роль стабілізатора.
Водночас ситуація залишається вразливою до геополітичних факторів, і будь-яка ескалація на ключових нафтовидобувних напрямках, зокрема на Близькому Сході, може швидко змінити баланс ринку та спричинити нову хвилю зростання цін, підкрелили аналітики мережі.
Вони також зазначали, що потенціал для подальшого зниження цін є обмеженим у короткостроковій перспективі, оскільки поточні роздрібні ціни в Україні частково відображають попередні, більш дорогі закупівлі. Ці ціни наразі залишаються нижчими за рівень нових імпортних контрактів, укладених на фоні ще високих котирувань.
