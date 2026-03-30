Фінансові новини
- |
- 30.03.26
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через ескалацію атак хуситів на Ізраїль ціни на нафту Brent досягли рекорду місячного зростання
30.03.2026
30 березня зафіксовано подальше подорожчання нафти, при цьому марка Brent наближається до історичного місячного максимуму. Каталізатором зростання стали перші атаки єменських хуситів на Ізраїль, що відбулися минулих вихідних і поглибили протистояння між США, Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході.
Про це повідомляє Reuters.
Котирування Brent піднялися на $2,43, або на 2,16%, досягнувши позначки $115 за барель до 03:42 за Гринвічем після п'ятничного стрибка на 4,2%. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $1,86, або на 1,87%, до $101,50 за барель, додавши до зростання на 5,5% під час попередніх торгів.
"Ринок фактично проігнорував можливість дипломатичного завершення конфлікту, попри твердження Трампа про проведення прямих перемовин з Іраном. Трейдери готуються до масштабної ескалації бойових дій, що впливає на вартість сирої нафти в умовах повної невизначеності щодо термінів та наслідків війни", ‒ зазначила Вандана Харі, засновниця аналітичної структури Vanda Insights.
Протягом цього місяця нафта Brent додала в ціні 59%. Це найсуттєвіше місячне зростання, яке перевершило показники періоду війни в Перській затоці 1990 року. Ситуація загострилася після того, як бойові дії фактично заблокували Ормузьку протоку, через яку постачається 20% світових обсягів нафти та газу.
Суботні атаки хуситів на Ізраїль посилили побоювання щодо безпеки судноплавства поблизу Аравійського півострова та в акваторії Червоного моря.
"Зіткнення вийшли за межі Перської затоки та Ормузької протоки, поширившись на Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку ‒ критично важливі вузли для транзиту сирої нафти та нафтопродуктів", ‒ зазначають аналітики JP Morgan.
За інформацією компанії Kpler, минулого тижня обсяг експорту саудівської нафти, спрямованої в обхід Ормузької протоки до порту Янбу в Червоному морі, склав 4,66 млн барелів на добу. Як вважають у JP Morgan, у разі блокування Янбу Саудівській Аравії доведеться використовувати трубопровід SUMED в Єгипті для виходу до Середземномор'я.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
