НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перевищили позначку $100 за барель

Світові енергетичні ринки різко відреагували на загострення ситуації на Близькому Сході. Ціни на нафту стрімко зросли і вперше з 2022 року перевищили позначку 100 доларів за барель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.


Стрибок цін на нафту та реакція ринків

У неділю ф'ючерси на американську нафту зросли майже на 14,7%. Водночас еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на 12% і досягла приблизно 104 доларів за барель.

Інвестори закладають у ціни ризики тривалих перебоїв у постачанні енергоносіїв із Близького Сходу. Основні побоювання пов'язані з ескалацією конфлікту в Ірані та загрозою для судноплавства в Ормузькій протоці.

Зростання вартості енергоносіїв одразу вплинуло на фінансові ринки. Американські фондові індекси відкрилися падінням через побоювання нової хвилі інфляції. Ф'ючерси на Dow Jones втратили понад 850 пунктів, а індекси S&P 500 і Nasdaq знизилися приблизно на 1,7%.

Підвищення цін уже відчули й споживачі. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину в США за тиждень зросла приблизно на 16% і досягла 3,45 долара за галон.


Можливі рішення США для стабілізації ринку

Експерти попереджають, що ситуація на енергетичному ринку може залишатися напруженою, поки зберігається ризик обмеження поставок через Близький Схід.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може переглянути частину санкцій щодо російської нафти, щоб збільшити обсяги пропозиції на світовому ринку.

"У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти", - зазначив він.

Також повідомляється, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Це рішення діятиме протягом 30 днів і має допомогти стабілізувати постачання на тлі напруженої ситуації на глобальному енергетичному ринку. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

