Фінансову звітність за 2025 рік подала лише третина компаній в Україні

08:40 09.03.2026 |

Економіка

В Україні майже півмільйона фінансових звітів за минулий рік подали українські бізнеси своєчасно, що становить 30% від 1,37 млн компаній, зареєстрованих в країні станом на кінець 2025 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

"Рік до року все менше компаній подають фінансову звітність вчасно. Ймовірно, це пов'язано з тим, що на початку повномасштабного вторгнення було скасовано обовʼязок подання звітності" - йдеться в повідомленні.

Втім, як зазначається, навіть повернення відповідальності за ці дані влітку 2025 року не покращило ситуацію: наразі подано 412 055 звітів - на 4% менше, ніж торік.

"Фінансова звітність - це не формальність, а основа прозорого бізнесу. Вона дозволяє партнерам, клієнтам і самому бізнесу побачити реальний стан компанії, її позицію на ринку та потенціал для зростання. Саме відкритість даних формує довіру та нові можливості для співпраці - і це значно важливіше за будь-які штрафні санкції за неподання звітів", - прокоментував СЕО Опендатаботу Олексій Іванкін.

За матеріалами: Економічна правда
 

