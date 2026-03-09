Фінансові новини
- |
- 09.03.26
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінансову звітність за 2025 рік подала лише третина компаній в Україні
08:40 09.03.2026 |
В Україні майже півмільйона фінансових звітів за минулий рік подали українські бізнеси своєчасно, що становить 30% від 1,37 млн компаній, зареєстрованих в країні станом на кінець 2025 року.
Про це свідчать дані Опендатабот.
"Рік до року все менше компаній подають фінансову звітність вчасно. Ймовірно, це пов'язано з тим, що на початку повномасштабного вторгнення було скасовано обовʼязок подання звітності" - йдеться в повідомленні.
Втім, як зазначається, навіть повернення відповідальності за ці дані влітку 2025 року не покращило ситуацію: наразі подано 412 055 звітів - на 4% менше, ніж торік.
"Фінансова звітність - це не формальність, а основа прозорого бізнесу. Вона дозволяє партнерам, клієнтам і самому бізнесу побачити реальний стан компанії, її позицію на ринку та потенціал для зростання. Саме відкритість даних формує довіру та нові можливості для співпраці - і це значно важливіше за будь-які штрафні санкції за неподання звітів", - прокоментував СЕО Опендатаботу Олексій Іванкін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Фінансову звітність за 2025 рік подала лише третина компаній в Україні
|Ціни на нафту перевищили позначку $100 за барель
|Кувейт готується зменшити нафтовидобуток через переповнення сховищ — WSJ
|Понад $90 за барель: у Перській затоці попереджають про можливий "стоп" експорту нафти
|Бензин на українських АЗС дорожчає повільніше: актуальні ціни на 6 березня
|ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework
Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G