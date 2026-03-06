Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світові ціни на нафту знижуються, Brent — близько $84,6 за барель
09:11 06.03.2026 |
Ціни на нафту знижуються вранці в п'ятницю після сильного підйому напередодні.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:08 кч становить $84,64 за барель, що на $0,77 (0,9%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти піднялися в ціні на $4,01 (4,93%), до $85,41 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,98 (1,21%), до $80,03 за барель. За підсумками торгів четверга їх вартість збільшилася на $6,35 (8,51%), до $81,01 за барель, максимуму з липня 2024 року.
Від початку тижня Brent подорожчала приблизно на 18%, WTI - більш ніж на 20% на тлі різкої ескалації конфлікту між США та Іраном. Воєнні дії в близькосхідному регіоні тривають вже сьомий день, що призвело до порушення постачання нафти, змусивши деяких великих виробників скоротити видобуток. Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків, виявилася закритою для комерційного судноплавства.
Аналітик IG Тоні Сікомор рекомендує розглядати рух цін на нафту за останні дні в більш широкій перспективі. "Хоча ціни в цьому місяці і підскочили майже на 20%, вони всього на $3,4 перевищують середній рівень за останні чотири роки", - написав він.
Зниженню котирувань у п'ятницю сприяє заява Мінфіну США, який дозволив Індії тимчасово закуповувати нафту РФ, що знаходиться на танкерах у морі.
"Щоб забезпечити надходження нафти на світовий ринок, міністерство фінансів США тимчасово, на 30 днів, дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам закуповувати російську нафту", - написав міністр фінансів Скотт Бессент в соцмережі X.
Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що Тегеран хоче укласти угоду з Вашингтоном, але запізнився з цим наміром.
"Вони дзвонять, запитують: "Як нам укласти угоду?" Я кажу: "Ви трохи запізнилися". І ми хочемо воювати зараз більше, ніж вони", - сказав Трамп на заході в Білому домі. Він не уточнив, хто саме з іранської сторони контактував з США. Американський президент знову наголосив, що операція проти Ірану "значно випереджає графік".
Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі спростував заяви про те, що Тегеран прагне до переговорів.
"У нас немає ніякого позитивного досвіду переговорів зі Сполученими Штатами. Знаєте, особливо з цією адміністрацією, - сказав він в інтерв'ю NBC News. - Ми двічі вели переговори в минулому році і в цьому, а потім посеред переговорів вони атакували нас".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework
Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції
|З 2022 року Україна отримала майже $173 млрд допомоги до бюджету — Мінфін
|Міжнародні резерви України у лютому зменшились на 5,0% – до $54,8 млрд
|Shell уклала угоди з Венесуелою про роботу в нафтогазовому секторі
|Ринок нових авто в Україні: гібриди демонструють зростання, електрокари — спад
|Аграрний сектор забезпечений пальним на найближчий місяць — ЗМІ
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G