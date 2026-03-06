Світові ціни на нафту знижуються, Brent — близько $84,6 за барель

Ціни на нафту знижуються вранці в п'ятницю після сильного підйому напередодні.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:08 кч становить $84,64 за барель, що на $0,77 (0,9%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти піднялися в ціні на $4,01 (4,93%), до $85,41 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,98 (1,21%), до $80,03 за барель. За підсумками торгів четверга їх вартість збільшилася на $6,35 (8,51%), до $81,01 за барель, максимуму з липня 2024 року.

Від початку тижня Brent подорожчала приблизно на 18%, WTI - більш ніж на 20% на тлі різкої ескалації конфлікту між США та Іраном. Воєнні дії в близькосхідному регіоні тривають вже сьомий день, що призвело до порушення постачання нафти, змусивши деяких великих виробників скоротити видобуток. Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків, виявилася закритою для комерційного судноплавства.

Аналітик IG Тоні Сікомор рекомендує розглядати рух цін на нафту за останні дні в більш широкій перспективі. "Хоча ціни в цьому місяці і підскочили майже на 20%, вони всього на $3,4 перевищують середній рівень за останні чотири роки", - написав він.

Зниженню котирувань у п'ятницю сприяє заява Мінфіну США, який дозволив Індії тимчасово закуповувати нафту РФ, що знаходиться на танкерах у морі.

"Щоб забезпечити надходження нафти на світовий ринок, міністерство фінансів США тимчасово, на 30 днів, дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам закуповувати російську нафту", - написав міністр фінансів Скотт Бессент в соцмережі X.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що Тегеран хоче укласти угоду з Вашингтоном, але запізнився з цим наміром.

"Вони дзвонять, запитують: "Як нам укласти угоду?" Я кажу: "Ви трохи запізнилися". І ми хочемо воювати зараз більше, ніж вони", - сказав Трамп на заході в Білому домі. Він не уточнив, хто саме з іранської сторони контактував з США. Американський президент знову наголосив, що операція проти Ірану "значно випереджає графік".

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі спростував заяви про те, що Тегеран прагне до переговорів.

"У нас немає ніякого позитивного досвіду переговорів зі Сполученими Штатами. Знаєте, особливо з цією адміністрацією, - сказав він в інтерв'ю NBC News. - Ми двічі вели переговори в минулому році і в цьому, а потім посеред переговорів вони атакували нас".

