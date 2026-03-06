Авторизация

Надходження ЄСВ демонструють зростання: +15,6% від початку року

09:35 06.03.2026 |

Економіка

В Україні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за січень - лютий 2026 року зросли на 15,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становлять понад 111,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна податкова служба.

"У січні - лютому 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили понад 111,9 млрд грн. Це на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млрд грн)", - йдеться в повідомленні.

Податківці зазначають, що зростання надходжень означає стабільне фінансування пенсій, лікарняних та інших соціальних виплат.

Зауважується, що позитивна динаміка надходжень свідчить про відповідальність бізнесу та поступову легалізацію зайнятості.

Держава продовжує стимулювати офіційне працевлаштування осіб з інвалідністю через знижені ставки єдиного внеску. Для роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю, передбачені такі ставки: 8,41% - для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю; 5,5% - якщо працівники з інвалідністю становлять не менше 50% штату, а фонд їхньої оплати праці - не менше 25% загальних витрат на зарплату; 5,3% - для підприємств і організацій УТОГ та УТОС за умови дотримання аналогічних критеріїв. Такий підхід стимулює бізнес до соціально відповідальної кадрової політики.

Від сплати ЄСВ за себе звільняються: фізичні особи - підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або державну соціальну допомогу.
 

