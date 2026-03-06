Фінансові новини
- 06.03.26
- 15:19
- RSS
- мапа сайту
Аграрний сектор забезпечений пальним на найближчий місяць — ЗМІ
11:37 06.03.2026
Більшість агрокомпаній в Україні наразі мають запас пального приблизно на місяць роботи, що дозволяє пройти активну фазу весняних польових робіт без серйозних перебоїв.
Про це пише профільне видання Latifundist.com.
Аграрії підготувалися до сезону і сформували певний запас дизельного пального, говориться у публікації.
Як зазначив фінансовий директор "АгроВіста" Павло Фесюк, цього ресурсу вистачить приблизно на місяць активних робіт - зокрема на період підживлення культур перед початком посівної кампанії.
Водночас аграрії розраховують, що геополітична напруга, яка впливає на ринок пального, найближчим часом зменшиться. Ринок уважно стежить за подіями в Ормузькій протоці, від яких залежить стабільність постачання нафтопродуктів.
Фесюк зазначив, що на ринку є очікування стабілізації цін упродовж найближчого місяця. За його словами, біржові котирування вже перестали зростати після останніх подій на морі.
Він також наголосив, що виробники пального в Європі мають достатні запаси як сировини, так і готової продукції. Зокрема, запаси є на заводах у Румунії та Болгарії.
"Сировини на заводах достатньо. І готової продукції там теж достатньо", - зазначив він.
Фізичного дефіциту пального в Україні наразі немає, але ситуація може змінитися, якщо перебої з постачанням сировини затягнуться.
За словами Фесюка, якщо стабільні поставки не відновляться до кінця березня, тоді на ринку може з'явитися реальний дефіцит.
"Агровіста" використовує наявні запаси дизеля, а нові закупівлі планує здійснювати ближче до кінця березня.
