НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аграрний сектор забезпечений пальним на найближчий місяць — ЗМІ

Більшість агрокомпаній в Україні наразі мають запас пального приблизно на місяць роботи, що дозволяє пройти активну фазу весняних польових робіт без серйозних перебоїв.

Про це пише профільне видання Latifundist.com.

Аграрії підготувалися до сезону і сформували певний запас дизельного пального, говориться у публікації.

Як зазначив фінансовий директор "АгроВіста" Павло Фесюк, цього ресурсу вистачить приблизно на місяць активних робіт - зокрема на період підживлення культур перед початком посівної кампанії.

Водночас аграрії розраховують, що геополітична напруга, яка впливає на ринок пального, найближчим часом зменшиться. Ринок уважно стежить за подіями в Ормузькій протоці, від яких залежить стабільність постачання нафтопродуктів.

Фесюк зазначив, що на ринку є очікування стабілізації цін упродовж найближчого місяця. За його словами, біржові котирування вже перестали зростати після останніх подій на морі.

Він також наголосив, що виробники пального в Європі мають достатні запаси як сировини, так і готової продукції. Зокрема, запаси є на заводах у Румунії та Болгарії.

"Сировини на заводах достатньо. І готової продукції там теж достатньо", - зазначив він.

Фізичного дефіциту пального в Україні наразі немає, але ситуація може змінитися, якщо перебої з постачанням сировини затягнуться.

За словами Фесюка, якщо стабільні поставки не відновляться до кінця березня, тоді на ринку може з'явитися реальний дефіцит.

"Агровіста" використовує наявні запаси дизеля, а нові закупівлі планує здійснювати ближче до кінця березня.

За матеріалами: Економічна правда
 

