Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринок нових авто в Україні: гібриди демонструють зростання, електрокари — спад
11:55 06.03.2026 |
У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами зайняли майже 66% ринку нових легкових автомобілів.
Торік цей показник становив 59,2%, повідомляє "Укравтопром".
Статистика за типом двигуна:
Лідери за сегментами:
Як повідомлялося, компанія BYD зафіксувала падіння продажів автомобілів на 41% у лютому порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Рекордно тривалі свята Місячного Нового року спричинили майже повну зупинку виробництва та роздрібної торгівлі в Китаї протягом більшої частини місяця.
Найбільший у світі виробник електромобілів реалізував минулого місяця 190 190 автомобілів, включно з гібридними моделями з можливістю підзарядки від мережі та повністю електричними. З цієї кількості 187 782 одиниці припадають на пасажирські автомобілі ‒ основну частку продажів китайського виробника. Експорт автомобілів на нових джерелах енергії становив 100 600 одиниць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework
Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції
|З 2022 року Україна отримала майже $173 млрд допомоги до бюджету — Мінфін
|Міжнародні резерви України у лютому зменшились на 5,0% – до $54,8 млрд
|Shell уклала угоди з Венесуелою про роботу в нафтогазовому секторі
|Ринок нових авто в Україні: гібриди демонструють зростання, електрокари — спад
|Аграрний сектор забезпечений пальним на найближчий місяць — ЗМІ
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G