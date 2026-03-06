Ринок нових авто в Україні: гібриди демонструють зростання, електрокари — спад

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами зайняли майже 66% ринку нових легкових автомобілів.

Торік цей показник становив 59,2%, повідомляє "Укравтопром".

Статистика за типом двигуна:

Найпопулярнішими були бензинові моделі - вони охопили 41,1% лютневих продажів нових авто (торік - 38,7%).

Частка гібридних автомобілів зросла з 27,6% до 30,8%.

Дизельні авто посіли 24,7% ринку проти 20,5% у лютому 2025 року.

Частка електромобілів суттєво скоротилася - з 13,1% до 3,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідери за сегментами:

бензинові авто - Mazda CX-5;

гібридні - Toyota RAV4;

дизельні - Toyota Land Cruiser Prado;

електромобілі - BYD Sea Lion 06;

авто з ГБО - Hyundai Tucson.

Як повідомлялося, компанія BYD зафіксувала падіння продажів автомобілів на 41% у лютому порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Рекордно тривалі свята Місячного Нового року спричинили майже повну зупинку виробництва та роздрібної торгівлі в Китаї протягом більшої частини місяця.

Найбільший у світі виробник електромобілів реалізував минулого місяця 190 190 автомобілів, включно з гібридними моделями з можливістю підзарядки від мережі та повністю електричними. З цієї кількості 187 782 одиниці припадають на пасажирські автомобілі ‒ основну частку продажів китайського виробника. Експорт автомобілів на нових джерелах енергії становив 100 600 одиниць.