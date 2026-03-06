НКЦПФР схвалила законопроєкт щодо приходу стратегічного іноземного інвестора на ринки капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила із зауваженнями законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо залучення стратегічного іноземного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу України", який передбачає створення холдингової інфраструктурної компанії, яка об'єднає ключові елементи інфраструктури ринків капіталу.

"Зокрема, вона контролюватиме оператора організованого ринку капіталу (якого має створити самостійно) та центрального контрагента, а також володітиме часткою у Центральному депозитарії цінних паперів", - йдеться у повідомленні НКЦПФР на її сайті у четвер.

Згідно з ним, до капіталу цієї компанії планується залучити інвестиції від стратегічного іноземного інвестора, якого обиратимуть на відкритому конкурсі, а ще одним з акціонерів холдингової компанії буде держава.

Окрім того до участі в капіталі можуть долучитись міжнародні фінансові організації та інші інвестори.

Щодо зауважень, то НКЦПФР пропонує не обмежуватися нормою, що частка держави у холдингу становитиме 25%, а додати більше гнучкості у формулюванні, щоб полегшити можливі додаткову емісію акцій, зміну структури капіталу, залучення додаткових інвесторів.

В той же час у вибору іноземного стратегічного інвестора Комісія пропонує встановити жорсткіші вимоги - наявність досвіду здійснення в інших країнах відразу трьох видів діяльності: оператора організованого ринку капіталу, клірингової та депозитарної, тоді як в законопроєкті достатньо тільки одного виду з цих трьох.

Нацбанк України на початку вересня 2025 року повідомив про старт реалізації підписаного влітку з Європейським банком реконструкції та розвитку меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, першим етапом якої є оптимізація структури власності та корпоративного управління НДУ шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Подалі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, у свою чергу, створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи - Розрахункового центру. Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк - мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який має функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.