Місцеві бюджети у лютому отримали 18 млрд грн міжбюджетних трансфертів — Мінфін

08:51 06.03.2026 |

Економіка

У лютому 2026 року Міністерство фінансів відповідно до вимог бюджетного законодавства забезпечило повне перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у обсязі 18,4 млрд грн.

Це становить 100 % від запланованих на лютий видатків державного бюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема було перераховано:

  • базову дотацію перераховано в сумі 2,6 млрд грн (100 %);
  • додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (100 %).

    • Станом на 1 березня 2026 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становили 113,1 млрд грн. Це на 17,9 млрд грн більше, ніж на початок 2026 року.

    Завдяки цим ресурсам органи місцевого самоврядування й надалі мають змогу забезпечувати фінансування першочергових видатків на місцевому рівні.
    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,8069
    		  0,0899
    		 0,21
    EUR
    		 1
    		 50,9036
    		  0,0695
    		 0,14

    Курс обміну валют на вчора, 09:33
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
    EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
    EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

