Місцеві бюджети у лютому отримали 18 млрд грн міжбюджетних трансфертів — Мінфін

У лютому 2026 року Міністерство фінансів відповідно до вимог бюджетного законодавства забезпечило повне перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у обсязі 18,4 млрд грн.

Це становить 100 % від запланованих на лютий видатків державного бюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема було перераховано:

базову дотацію перераховано в сумі 2,6 млрд грн (100 %);

додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (100 %).

Станом на 1 березня 2026 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становили 113,1 млрд грн. Це на 17,9 млрд грн більше, ніж на початок 2026 року.

Завдяки цим ресурсам органи місцевого самоврядування й надалі мають змогу забезпечувати фінансування першочергових видатків на місцевому рівні.