Місцеві бюджети у лютому отримали 18 млрд грн міжбюджетних трансфертів — Мінфін
08:51 06.03.2026 |
У лютому 2026 року Міністерство фінансів відповідно до вимог бюджетного законодавства забезпечило повне перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у обсязі 18,4 млрд грн.
Це становить 100 % від запланованих на лютий видатків державного бюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зокрема було перераховано:
Станом на 1 березня 2026 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами становили 113,1 млрд грн. Це на 17,9 млрд грн більше, ніж на початок 2026 року.
Завдяки цим ресурсам органи місцевого самоврядування й надалі мають змогу забезпечувати фінансування першочергових видатків на місцевому рівні.
