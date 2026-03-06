Держстат зафіксував падіння промвиробництва на 14,8% у січні

У січні індекс промислової продукції в Україні порівняно з груднем 2025 року знизився на 14,8%; у річному вимірі падіння зафіксовано на рівні 8,1%.

Такі дані оприлюднила у Фейсбуці Державна служба статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, індекс промислової продукції у січні 2026 року порівняно із січнем 2025 року становив 91,9%. Зокрема, у добувній промисловості і розробленні кар'єрів - 90,3%, переробній промисловості - 94,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 87,3%.

Водночас проти останнього місяця 2025 року скорочення промвиробництва становило 14,8%.