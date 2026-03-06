Фінансові новини
За рік в Україні схвалили 80 нових зразків озброєння
09:49 06.03.2026 |
У 2025 році в Україні кодифікували, тобто допустили до експлуатації в Силах оборони понад 80 новітніх зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Про це у четвер, 5 березня, повідомив начальник Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України (ЗСУ) полковник Віталій Добрянський під час брифінгу, передає кореспондент DW.
"За минулий рік кодифікували понад 80 зразків озброєння та військової техніки, котрі вже постачаються у війська", - сказав він. За даними Добрянського, серед кодифікованих озброєнь - 15 зразків роботизованих комплексів, п'ять систем зв'язку, 15 авіаційних безпілотних систем, понад 20 зразків засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і понад 30 зразків наземних роботизованих комплексів(НРК).
Полковник зазначив, що одним із ключових завдань для ЗСУ є впровадження НРК у бойову діяльність. "Місія зрозуміла. Ми заміняємо людину, життя якої безцінне. Комплекси вже успішно виконують логістичні та спеціальні завдання", - сказав він, додавши, що кількість НРК постійно зростає.
Добрянський також повідомив, що у 2025 році забезпечено масштабне формування бойових підрозділів. Зокрема, створено понад 80 рот безпілотних наземних систем, більше 40 батальйонів безпілотних наземних систем, близько 80 взводів інженерних безпілотних наземних систем, більше 40 взводів логістично-евакуаційних безпілотних наземних систем і близько 10 взводів безпілотних наземних систем вогневої підтримки.
"Залізний полігон" і мобільні групи інновацій
При цьому, як повідомив Добрянський, генеральний штаб ЗСУ долучений до оцінювання новітніх розробок. Загалом торік, за його словами, було оцінено понад тисячу інноваційних проєктів, з яких понад 130 отримали гранти від Brave1 - кластера для розвитку військових технологій в Україні, заснованого міністерством цифрової трансформації. "Разом з мінцифрою спіпрацюємо, зокрема з Brave1, яке здійснює підбір нових інноваційних рішень та грантування для підтримки на етапі розробки", - сказав він. Найбільшу частку, за словами полковника, становлять БпЛА - 28 відсотків, роботизовані та дистанційно керовані системи - 15 відсотків, зв'язок і захист інформації - 11 відсотків, системи РЕБ і протидії - вісім відсотків.
Одним із інструментів тестувань новітніх зразків зброї є "Залізний полігон" - наближені до бойових полігонні випробування. "Це не бренд однієї установи, а сервіс для виробників, щоб вони могли тестувати свої новітні вироби, провести їхні офіційні випробування у супроводі наукових установ", - сказав він. За даними Добрянського, торік на випробування було подано 500 заявок, з яких понад 250 вже завершили їх.
Окремою складовою тестування нових зразків зброї є формування експериментально-бойових підрозділів, додав начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ. "Тобто під найбільш цікаві зразки ми формуємо експериментальні підрозділи, які також у супроводі науковців на лінії бойового зіткнення засобів здійснюють застосування новітніх засобів і аналізують їхню перспективу", - каже він.
Водночас, за даними Добрянського, у військах сформовано більше 35 мобільних груп для отримання актуальної інформації про проблематику застосування інновацій. "Вони працюють безпосередньо у бойових бригадах в усіх угрупованнях, а отримана інформація узагальнюється на рівні Центрального управління інноваційної діяльності. На її основі формується та уточнюється пріоритезований перелік проблем та викликів, які потребують технологічних або організаційних рішень", - зазначив він.
Посилення ППО
Окрім того, за словами Добрянського, одним із пріоритетів роботи управління інноваційної ЗСУ є розвиток спроможностей протиповітряної оборони (ППО). Відповідаючи на запитання щодо напрацювань ракет для збиття балістичних ракет, Добрянський відповів: "Напрацювання безумовно є. Але вони не можуть бути публічно поширені". Однак він відмовився назвати кінцевий термін ймовірної готовності розробки.
