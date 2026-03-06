Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 09:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дефіцит кадрів змушує бізнес наймати жінок на “чоловічі” роботи, проте з нижчою оплатою — дослідження
08:38 06.03.2026 |
Через процес мобілізації, міграцію та гострий дефіцит кадрів бізнес змушений переглядати звичні кадрові підходи. Жінки дедалі частіше обіймають посади, які десятиліттями вважалися "чоловічими". Водночас разом із новими ролями вони часто стикаються зі старою проблемою: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, але отримують меншу оплату.
Про це повідомляє Finance.ua з посиланням на дослідження "Барометр ринку праці" від grc.ua.
Бізнес активніше залучає жінок на "чоловічі" позиції
За результатами дослідження, 64% українських компаній уже наймають жінок на історично "чоловічі" посади. Рік тому частка таких роботодавців становила трохи більше половини.
Ще 9% компаній планують розпочати подібний найм у найближчій перспективі.
Жінки все частіше працюють у галузях, які раніше були переважно "чоловічими", зокрема в:
Аналітики пояснюють ці зміни насамперед економічними причинами. Через дефіцит кадрів бізнес не може дозволити собі ігнорувати половину потенційних кандидатів, коли вакансії залишаються відкритими місяцями.
Гендерний розрив у зарплатах зберігається
Незважаючи на розширення доступу до нових професій, нерівність в оплаті праці нікуди не зникла.
На початку повномасштабної війни офіційний гендерний розрив у зарплатах становив 18,6%. У деяких галузях жінки заробляли на 41,4% менше за чоловіків. У 2025 році національний Індекс гендерної рівності показав, що розрив практично не скоротився.
Різниця в зарплатних очікуваннях
Дослідження виявило, що більшість роботодавців не ведуть системного моніторингу питань рівності в оплаті праці.
На запитання про різницю в зарплатних очікуваннях кандидатів:
Аналітики наголошують, що такий підхід може непомітно відтворювати нерівність. Якщо компанія орієнтується виключно на очікування кандидата, а не на ринкові зарплатні діапазони, гендерний розрив закріплюється автоматично.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Місцеві бюджети у лютому отримали 18 млрд грн міжбюджетних трансфертів — Мінфін
|Дефіцит кадрів змушує бізнес наймати жінок на “чоловічі” роботи, проте з нижчою оплатою — дослідження
|Кабмін встановив правила визначення зон ризикованого землеробства
|Минулого року Україна розширила експорт агропродукції на 22 нові ринки
|Ринкова оцінка виробника морських дронів Magura сягнула $1 млрд — Bloomberg
|Якою буде посівна-2026: прогноз Зернової асоціації
Бізнес
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G
|Китайські вчені презентували проривний акумулятор для електрокарів із дальністю понад 1 000 км
|Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії