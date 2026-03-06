Фінансові новини
Кабмін встановив правила визначення зон ризикованого землеробства
08:25 06.03.2026 |
Кабінет міністрів на засіданні 4 березня встановив два критерії для визначення зон ризикованого землеробства, де існує високий рівень ризику втрати урожаю, повідомила в четвер пресслужба уряду.
Кліматичний критерій передбачає наявність у метровому шарі ґрунту запасу продуктивної вологи менш як 80 мм у період із 15 березня до 30 квітня для озимих культур та з 15 травня до 15 червня для ярих культур.
Воєнний критерій - знаходження земельної ділянки в межах 20-кілометрової зони та 20-50-кілометрової зони від лінії державного кордону з державою-агресором та/або лінії зіткнення, а також територій забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.
Згідно із законом, ухваленим Верховною Радою у жовтні 2025 року, аграрії, які працюють у таких зонах, можуть розраховувати на пріоритетну або спеціальну допомогу від держави для зменшення наслідків можливих втрат виробництва.
Щоб отримати підтримку, агровиробник має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі та подати заявку через електронний кабінет до 1 липня, а у разі потреби - додати лабораторний висновок щодо нестачі вологи.
Переліки ризикованих земель формуватимуть обласні військові адміністрації, а остаточне затвердження буде за Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства з крайнім терміном до 31 серпня.
Для територій, постраждалих від бойових дій, визначення зон відбуватиметься автоматично на основі даних державних реєстрів без додаткових довідок.
У 2021 році тодішній міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко сказав, що зміни температурного режиму можуть призвести до того, що дві третини території України стануть зоною ризикованого землеробства. Всеукраїнська аграрна рада вважає, що без ефективного зрошення Україна може втратити половину аграрного виробництва.
Інженерна інфраструктура, створена за часів Радянського Союзу у 1960-1980-х роках, значно застаріла і потребує модернізації. Значна частина державних зрошувальних систем перебуває в неробочому стані.
Держава активно намагається розв'язати цю проблему. У 2022 році, за кілька днів до початку повномасштабної війни, Верховна Рада ухвалила закон про зрошення земель, а на початку 2026-го дала старт другому етапу реформи меліорації.
У 2025-му Кабмін установив цілі з меліорації на 2050 рік: площа зрошення має зрости до 700 000 га.
