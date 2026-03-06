На українських АЗС дорожчає бензин: актуальна вартість на 5 березня

У четвер, 5 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 грн 8 коп. до 68,28 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 55 коп. до 68,95 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 72,3 грн/л (здорожчав на 63 коп.); бензин марки А-95 - 68,28 грн/л (здорожчав на 1,08 грн); бензин марки А-92 - 65,51 грн/л (здорожчав на 1,73 грн); дизельне пальне - 68,95 грн/л (здорожчало на 1,55 грн). Середня ціна автогазу становить 40,23 грн/л, що на 26 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 68,99 грн/л; автогаз - 40,99 грн/л.

У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,9 грн/л; дизпальне - 62,9 грн/л; автогаз - 38,4 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 70,99 грн/л; автогаз - 41,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 65,72 грн/л; дизпальне - 66,99 грн/л; автогаз - 37,95 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 70,99 грн/л; автогаз - 41,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 69,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.