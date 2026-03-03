Авторизация

Нафта продовжує дорожчати, ціна Brent штурмує $80 за барель

Підйом цін на нафту триває вранці у вівторок на заявах Ірану про блокування Ормузької протоки.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:11 кч зростає на $2,02 (2,6%), до 79,76 за барель. У понеділок контракт подорожчав на $4,87 (6,7%), до $77,74 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зростають до цього часу на $1,45 (2,04%), до $72,68 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підскочила на $4,21 (6,3%), до $71,23 за барель.

Напередодні представник командування іранського Корпусу вартових Ісламської революції заявив, що забезпечить повну зупинку руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на удари по країні з боку Ізраїлю і США. Через цю протоку проходить приблизно 20% всіх світових нафтових потоків.

"Швидкої деескалації не передбачається, Ормузька протока по суті закрита, а Іран демонструє готовність наносити удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні, і з урахуванням цього підвищувальні ризики для цін на нафту будуть наростати, поки конфлікт триває", - зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Саудівська держкомпанія Saudi Aramco після атаки безпілотників призупинила роботу нафтопереробного комплексу Ras Tanura - важливого експортного терміналу для саудівської нафти і одного з найбільших НПЗ на Близькому Сході. Тим часом катарська держкомпанія QatarEnergy зупинила виробництво скрапленого природного газу (СПГ) і супутніх продуктів на заводі Ras Laffan.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що найпотужніші удари по Ірану ще попереду. "Ми ще навіть не почали по-справжньому серйозні удари. Великої хвилі ще не було. Вона почнеться незабаром", - процитував президента журналіст телеканалу CNN у понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

