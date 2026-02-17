Ціни на нафту стабільні, Brent торгується близько $67,8 за барель

Ціни на нафту стабільні в понеділок, ринок чекає початку другого раунду переговорів між США та Іраном.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $67,79 за барель, що на $0,04 (0,06%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,23 (0,34%), до $67,75 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,03 (0,05%), до $62,92 за барель. За підсумками попередніх торгів їх вартість збільшилася на $0,05 (0,08%), до $62,89 за барель.

Перший раунд переговорів Вашингтона і Тегерана відбувся раніше цього місяця в Омані, сторони домовилися щодо продовження переговорного процесу. За повідомленнями ЗМІ, американська сторона наполягала на широкому порядку денному, що включає, зокрема, іранську ракетну програму і дії Тегерана в близькосхідному регіоні. Тегеран, у свою чергу, висловлював готовність обговорювати з Вашингтоном лише ядерне питання.

Переговори мають продовжитися в Женеві у вівторок.

"Обидві сторони, ймовірно, будуть твердо дотримуватися своїх ключових "червоних ліній", тому шанси на досягнення угоди невеликі, і, ймовірно, зараз ми бачимо затишшя перед бурею", - зазначає аналітик IG Тоні Сікамор.

За даними американських ЗМІ, що посилаються на поінформовані джерела, США, можливо, готуються до тривалої, багатотижневої військової операції проти Ірану. Пентагон готує сили, здатні не тільки завдати швидкого удару, але і провести тривалу кампанію, спрямовану проти державних і силових структур Ірану, в разі провалу дипломатичних зусиль щодо припинення його ядерної програми.

