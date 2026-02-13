Фінансові новини
Індійська Reliance одержала американську ліцензію на імпорт венесуельської нафти.
17:29 13.02.2026 |
Сполучені Штати видали генеральну ліцензію індійській компанії Reliance Industries Ltd, яка дозволить нафтопереробному заводу купувати венесуельську нафту безпосередньо, не порушуючи санкцій.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.
Передача ліцензії Reliance може пришвидшити експорт нафти Венесуели та знизити витрати на сиру нафту для оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу.
Генеральна ліцензія дозволяє купівлю, експорт та продаж нафти венесуельського походження, яка вже була видобута, включно з переробкою такої нафти.
За словами одного зі співрозмовників, пряма закупівля венесуельської нафти допоможе Reliance замінити російську нафту економічно ефективним способом, оскільки важка нафта з Каракаса продається зі знижкою.
Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи, включаючи Reliance, уникають закупівель російської нафти з поставкою у квітні та, як очікується, довше триматимуться подалі від таких торгів, повідомили джерела у сфері нафтопереробки та торгівлі.
Додається, що дотримання ембарго на купівлю енергоносіїв з РФ має сприяти Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.
