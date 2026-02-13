Фінансові новини
Ціни на бензин і дизель зростають: ситуація на АЗС України станом на 13 лютого.
16:59 13.02.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 65,41 грн/л (здорожчав на 3 коп.); бензин марки А-95 - 60,97 грн/л (здорожчав на 4 коп.); бензин марки А-92 - 59,67 грн/л (здорожчав на 5 коп.); дизельне пальне - 60,63 грн/л (здорожчало на 4 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,5 грн/л, що на 3 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 38,94 грн/л.
У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,9 грн/л; дизпальне - 58,9 грн/л; автогаз - 36,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,65 грн/л; дизпальне - 56,71 грн/л; автогаз - 36,79 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 63,99 грн/л; дизпальне - 63,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 37,99 грн/л.
