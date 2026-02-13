Авторизация

Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $67,8 за барель

Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання на торгах у п'ятницю після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, але можуть завершити тиждень у невеликому мінусі.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 к.ч. становить $67,8 за барель, що на $0,28 (0,41%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,22 (0,35%), до $63,06 за барель.

У центрі уваги трейдерів залишається ситуація навколо Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Тегерану необхідно укласти угоду з Вашингтоном, в іншому випадку Штати можуть піти на рішучі заходи проти Ірану.

"Конфлікт США та Ірану наразі є основною рушійною силою на нафтовому ринку, - зазначає аналітик Chaos Ternary Futures Co. - У зв'язку з цим, ціни, ймовірно, залишатимуться волатильними".

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у п'ятницю, що новий раунд переговорів Росії, США та України відбудеться в Женеві 17-18 лютого.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2026 році і очікує збереження значного надлишку пропозиції на ринку. Прогноз МЕА передбачає, що в 2026 році пропозиція нафти перевищуватиме попит приблизно на 3,73 млн барелів на добу.

Експерти очікують зростання поставок венесуельської нафти на світовий ринок. Агентство Bloomberg повідомило із посиланням на джерела, що Каракас планує надати Chevron Corp. і Repsol SA додаткові ділянки для видобутку.

В адміністрації США повідомили, що Вашингтон планує продавати венесуельську нафту Китаю за світовими цінами в координації з Каракасом. За даними джерел Bloomberg, індійська Reliance Industries отримала генеральну ліцензію від США, що дозволяє закуповувати нафту безпосередньо у Венесуелі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

