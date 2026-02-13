Фінансові новини
- |
- 13.02.26
- |
- 21:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту стабільні після різкого зниження напередодні, Brent торгується нижче $67,5 за барель
10:39 13.02.2026 |
Ціни на нафту стабілізувалися в п'ятницю після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, завершують у мінусі другий тиждень поспіль.
Спаду на ринку сприяло послаблення побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також прогнози надлишку пропозиції.
Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Тегерану необхідно укласти угоду з Вашингтоном, в іншому випадку Штати можуть піти на рішучі заходи проти Ірану.
Він додав, що якщо запропоновані Тегераном домовленості не будуть справедливими і вигідними, для Ірану настануть "дуже важкі часи".
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $67,47 за барель, що на $0,05 (0,07%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подешевшали на $1,88 (2,7%), до $67,52 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,08 (0,13%), до $62,76 за барель. За підсумками попередніх торгів їх вартість знизилася на $1,79 (2,77%), до $62,84 за барель.
Ціни на нафту знизилися "на тлі сигналів, що США хочуть дати більше часу переговорам для укладення ядерної угоди з Іраном", - зазначає аналітик IG Тоні Сікамор. "Це знижує премію за геополітичний ризик", - говорить експерт.
Тиск на ринок також справили дані про суттєве зростання запасів нафти в США минулого тижня (на 8,53 млн барелів) і сигнали про збільшення поставок з Венесуели.
Цього тижня Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 1,3%.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2026 році і очікує збереження значного надлишку пропозиції на ринку. Прогноз МЕА передбачає, що в 2026 році пропозиція нафти перевищуватиме попит приблизно на 3,73 млн барелів на добу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Франції та Норвегії авіабомби і системи ситуаційної обізнаності на $457 млн.
|Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Комплексная чистка и обработка территории с Kärcher: что выбрать для ухода за садом и двором
У РУБРИЦІ
|Індійська Reliance одержала американську ліцензію на імпорт венесуельської нафти.
|Ціни на бензин і дизель зростають: ситуація на АЗС України станом на 13 лютого.
|Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від призова у Резерв+ незалежно від сімейного стану – Міноборони
|В Україні різко зросли ціни на сою — максимум за три роки.
|Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $67,8 за барель
|В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій на 12,1%.
Бізнес
|Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.
|«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
|Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.