Ціни на нафту стабільні після різкого зниження напередодні, Brent торгується нижче $67,5 за барель

Ціни на нафту стабілізувалися в п'ятницю після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, завершують у мінусі другий тиждень поспіль.

Спаду на ринку сприяло послаблення побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також прогнози надлишку пропозиції.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Тегерану необхідно укласти угоду з Вашингтоном, в іншому випадку Штати можуть піти на рішучі заходи проти Ірану.

Він додав, що якщо запропоновані Тегераном домовленості не будуть справедливими і вигідними, для Ірану настануть "дуже важкі часи".

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $67,47 за барель, що на $0,05 (0,07%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подешевшали на $1,88 (2,7%), до $67,52 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,08 (0,13%), до $62,76 за барель. За підсумками попередніх торгів їх вартість знизилася на $1,79 (2,77%), до $62,84 за барель.

Ціни на нафту знизилися "на тлі сигналів, що США хочуть дати більше часу переговорам для укладення ядерної угоди з Іраном", - зазначає аналітик IG Тоні Сікамор. "Це знижує премію за геополітичний ризик", - говорить експерт.

Тиск на ринок також справили дані про суттєве зростання запасів нафти в США минулого тижня (на 8,53 млн барелів) і сигнали про збільшення поставок з Венесуели.

Цього тижня Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2026 році і очікує збереження значного надлишку пропозиції на ринку. Прогноз МЕА передбачає, що в 2026 році пропозиція нафти перевищуватиме попит приблизно на 3,73 млн барелів на добу.

