Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабільні після різкого зниження напередодні, Brent торгується нижче $67,5 за барель

Ціни на нафту стабілізувалися в п'ятницю після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, завершують у мінусі другий тиждень поспіль.

Спаду на ринку сприяло послаблення побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також прогнози надлишку пропозиції.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Тегерану необхідно укласти угоду з Вашингтоном, в іншому випадку Штати можуть піти на рішучі заходи проти Ірану.

Він додав, що якщо запропоновані Тегераном домовленості не будуть справедливими і вигідними, для Ірану настануть "дуже важкі часи".

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $67,47 за барель, що на $0,05 (0,07%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подешевшали на $1,88 (2,7%), до $67,52 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,08 (0,13%), до $62,76 за барель. За підсумками попередніх торгів їх вартість знизилася на $1,79 (2,77%), до $62,84 за барель.

Ціни на нафту знизилися "на тлі сигналів, що США хочуть дати більше часу переговорам для укладення ядерної угоди з Іраном", - зазначає аналітик IG Тоні Сікамор. "Це знижує премію за геополітичний ризик", - говорить експерт.

Тиск на ринок також справили дані про суттєве зростання запасів нафти в США минулого тижня (на 8,53 млн барелів) і сигнали про збільшення поставок з Венесуели.

Цього тижня Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило оцінку зростання попиту на нафту в 2026 році і очікує збереження значного надлишку пропозиції на ринку. Прогноз МЕА передбачає, що в 2026 році пропозиція нафти перевищуватиме попит приблизно на 3,73 млн барелів на добу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1020
  0,1090
 0,25
EUR
 1
 51,1276
  0,0928
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7744  0,02 0,05 43,3267  0,03 0,07
EUR 50,8630  0,01 0,03 51,5011  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0700  0,02 0,03 43,1000  0,02 0,03
EUR 51,0939  0,10 0,20 51,1122  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес