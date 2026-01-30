Ціни на нафту знижуються після сильного зростання напередодні, Brent біля $69,7 за барель

Ціни на нафту активно знижуються вранці в п'ятницю після підйому до багатомісячних максимумів напередодні.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:17 кч зменшується на $0,97 (1,37%), до $69,74 за барель. У четвер контракт подорожчав на $2,31 (3,4%), до $70,71 за барель, що є максимумом з кінця липня.

Термін обігу березневих контрактів на Brent закінчується із завершенням п'ятничної сесії. Ф'ючерси на квітень, що торгуються активніше, опускаються в ціні на $1,04 (1,49%), до $68,55 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $1,01 (1,51%), до $64,43 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $2,21 (3,5%), до $65,42 за барель, максимуму з кінця вересня.

Попри відкат, ціни на нафту, ймовірно, покажуть значне зростання за підсумками січня: з початку місяця Brent додала понад 14%, а WTI - близько 12%. Підтримку нафтовому ринку надали побоювання щодо ескалації конфлікту між США та Іраном, наслідком якої може стати порушення поставок іранської нафти або блокування транспортування сировини через Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що американські військові готові завдати набагато більш нищівного удару по Ірану, ніж улітку минулого року, якщо Тегеран не досягне домовленостей з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.

У четвер голова Білого дому повідомив, що останніми днями вів переговори щодо Ірану й планує продовжити їх. Трамп також повторив, що наразі багато "дуже потужних" кораблів США прямують до Ірану. "Було б чудово, якби нам не довелося їх використовувати", - сказав він.

Водночас аналітики JPMorgan не очікують тривалих перебоїв у постачанні нафти через ситуацію на Близькому Сході. "Якщо військові дії все ж розпочнуться, ми очікуємо, що вони будуть цілеспрямованими й не торкнуться інфраструктури видобутку та експорту нафти Ірану", - пишуть вони.

Експерти Citi вважають, що США та Ізраїль у найближчій перспективі зроблять лише обмежені дії щодо Ірану, які дадуть змогу уникнути суттєвої ескалації конфлікту, але підштовхнуть Тегеран до укладення ядерної угоди. Це може включати точкові військові операції або захоплення нафтових танкерів, зазначено в аналітичній записці банку.

