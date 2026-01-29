Фінансові новини
- |
- 29.01.26
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта активно дорожчає на геополітичних ризиках, Brent біля $69,3 за барель
11:27 29.01.2026 |
Ціни на нафту продовжують зростати вранці в четвер і перебувають поблизу максимумів з вересня на побоюваннях удару США по Ірану.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:57 кч зростає на $0,9 (1,32%), до $69,30 за барель. У середу контракт зріс у ціні на $0,83 (1,23%), до $68,40 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $0,92 (1,46%), до $64,13 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на $0,82 (1,31%), до $63,21 за барель.
Президент США Дональд Трамп зважує можливість нового великого удару по Ірану після того, як попередні обговорення між Вашингтоном і Тегераном з приводу обмеження іранської ядерної програми і виробництва балістичних ракет не привели до прогресу, передає CNN.
Зокрема, президент розглядає авіаудари по іранських лідерах і співробітниках силових структур, які, ймовірно, відповідальні за вбивства протестувальників, а також удари по іранських ядерних об'єктах і урядових установах, повідомляє телеканал з посиланням на джерела.
Раніше повідомлялося, що американський авіаносець USS Abraham Lincoln знаходиться в Аравійському морі біля узбережжя Оману.
Також напередодні Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 2,3 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 1,75 млн барелів, за даними Trading Economics.
Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зменшилися на 278 тис. барелів.
Крім того, видобуток в США скоротився через снігопади і морози, які також порушили роботу декількох НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки. Обсяг втраченого через снігову бурю видобутку в країні склав до 2 млн барелів на добу (15% від загального обсягу).
"Ціни на нафту знайшли підтримку в пов'язаних з погодою скороченнях видобутку в низці регіонів США, а також у несподіваному падінні запасів палива в Штатах, які тимчасово послабили побоювання з приводу надлишкової пропозиції", - зазначила Пріянка Сачдева з Phillip Nova.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как найти работу в Полтаве через robota.ua?
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта активно дорожчає на геополітичних ризиках, Brent біля $69,3 за барель
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%
|Названо середню зарплату, яка враховується для обчислення пенсій у 2025 році — Пенсійний фонд.
|Ціни на нафту зростають, Brent біля $67,9 за барель
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
Бізнес
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою