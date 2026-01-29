Нафта активно дорожчає на геополітичних ризиках, Brent біля $69,3 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вранці в четвер і перебувають поблизу максимумів з вересня на побоюваннях удару США по Ірану.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:57 кч зростає на $0,9 (1,32%), до $69,30 за барель. У середу контракт зріс у ціні на $0,83 (1,23%), до $68,40 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $0,92 (1,46%), до $64,13 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на $0,82 (1,31%), до $63,21 за барель.

Президент США Дональд Трамп зважує можливість нового великого удару по Ірану після того, як попередні обговорення між Вашингтоном і Тегераном з приводу обмеження іранської ядерної програми і виробництва балістичних ракет не привели до прогресу, передає CNN.

Зокрема, президент розглядає авіаудари по іранських лідерах і співробітниках силових структур, які, ймовірно, відповідальні за вбивства протестувальників, а також удари по іранських ядерних об'єктах і урядових установах, повідомляє телеканал з посиланням на джерела.

Раніше повідомлялося, що американський авіаносець USS Abraham Lincoln знаходиться в Аравійському морі біля узбережжя Оману.

Також напередодні Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 2,3 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 1,75 млн барелів, за даними Trading Economics.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зменшилися на 278 тис. барелів.

Крім того, видобуток в США скоротився через снігопади і морози, які також порушили роботу декількох НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки. Обсяг втраченого через снігову бурю видобутку в країні склав до 2 млн барелів на добу (15% від загального обсягу).

"Ціни на нафту знайшли підтримку в пов'язаних з погодою скороченнях видобутку в низці регіонів США, а також у несподіваному падінні запасів палива в Штатах, які тимчасово послабили побоювання з приводу надлишкової пропозиції", - зазначила Пріянка Сачдева з Phillip Nova.

