Фінансові новини
- |
- 28.01.26
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають, Brent біля $67,9 за барель
09:04 28.01.2026 |
Ціни на нафту продовжують зростати вранці в середу з огляду на низку чинників.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:14 кч становить $67,91 за барель, що на $0,34 (0,50%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подорожчали на $1,98 (3,02%), до $67,57 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні на цей час на $0,41 (0,66%), до $62,80 за барель. За підсумками попередніх торгів їхня вартість збільшилася на $1,76 (2,90%), до $62,39 за барель.
Обидві марки напередодні оновили максимуми майже за чотири місяці на побоюваннях щодо перебоїв у постачанні.
Снігопади й морозна погода паралізували видобуток нафти та газу в низці регіонів США, а також порушили роботу кількох НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки.
Обсяг утраченого через снігову бурю видобутку в країні сягнув 2 млн барелів на добу (15% від загального обсягу). Енергетична інфраструктура й електромережі опинилися під серйозним навантаженням, експорт з узбережжя Мексиканської затоки було перервано.
Очікується, що погодні умови в деяких регіонах півдня США затримають відновлення операцій.
Експерти Rystad Energy вважають, що морозна погода і далі створюватиме серйозні труднощі для виробництва нафти й газу в країні.
Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в Штатах за минулий тиждень скоротилися приблизно на 250 тис. барелів. Експерти в середньому очікували їх зростання на 1,45 млн барелів, зазначає Trading Economics. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Офіційні дані щодо запасів нафти в США буде опубліковано о 17:30 кч середи.
Крім того, трейдери продовжують пильно стежити за діями американських військових на Близькому Сході, побоюючись їхніх ударів по Ірану.
Додаткову підтримку нафтовим котируванням надає ослаблення долара, який оновив мінімум приблизно за чотири роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
|Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають, Brent біля $67,9 за барель
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується близько $65,9 за барель
|Лише 2% українських підприємців мають дохід понад ₴1 млрд — дані Опендатаботу.
|На тлі перебоїв у видобутку в США нафтові котирування залишилися стабільними.
|Середньомісячна кількість придбаних у кредит нових авто 2025р. зросла на 35% – банкір
|Компроміс досягнуто: металурги та «Укрзалізниця» погодили ключові умови продажу брухту.
Представники металургійної галузі, зокрема компаній Interpipe та "Метінвест", висловили розуміння проблем держкомпанії та заявили про готовність напрацювати взаємовигідні умови продажу брухту і вагонів, щоб продавець зміг збільшити реалізацію товару, а покупці - забезпечити ресурсом металургійну промисловість.
Бізнес
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою