Ціни на нафту зростають, Brent біля $67,9 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вранці в середу з огляду на низку чинників.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:14 кч становить $67,91 за барель, що на $0,34 (0,50%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подорожчали на $1,98 (3,02%), до $67,57 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні на цей час на $0,41 (0,66%), до $62,80 за барель. За підсумками попередніх торгів їхня вартість збільшилася на $1,76 (2,90%), до $62,39 за барель.

Обидві марки напередодні оновили максимуми майже за чотири місяці на побоюваннях щодо перебоїв у постачанні.

Снігопади й морозна погода паралізували видобуток нафти та газу в низці регіонів США, а також порушили роботу кількох НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки.

Обсяг утраченого через снігову бурю видобутку в країні сягнув 2 млн барелів на добу (15% від загального обсягу). Енергетична інфраструктура й електромережі опинилися під серйозним навантаженням, експорт з узбережжя Мексиканської затоки було перервано.

Очікується, що погодні умови в деяких регіонах півдня США затримають відновлення операцій.

Експерти Rystad Energy вважають, що морозна погода і далі створюватиме серйозні труднощі для виробництва нафти й газу в країні.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в Штатах за минулий тиждень скоротилися приблизно на 250 тис. барелів. Експерти в середньому очікували їх зростання на 1,45 млн барелів, зазначає Trading Economics. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційні дані щодо запасів нафти в США буде опубліковано о 17:30 кч середи.

Крім того, трейдери продовжують пильно стежити за діями американських військових на Близькому Сході, побоюючись їхніх ударів по Ірану.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надає ослаблення долара, який оновив мінімум приблизно за чотири роки.

