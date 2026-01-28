Авторизация

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується близько $65,9 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання на торгах у вівторок, трейдери оцінюють наслідки потужної сніжної бурі в США, які виявилися серйознішими, ніж передбачалося раніше.


Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:25 к.ч. становить $65,86 за барель, що на $0,27 (0,41%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,32 (0,53%), до $60,95 за барель.

Снігопади і морозна погода паралізували видобуток нафти і газу в низці регіонів країни, а також порушили роботу кількох НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки.

За оцінками аналітиків і трейдерів, загальний обсяг втраченого через снігову бурю видобутку в США за минулі вихідні становив до 2 млн барелів на добу (15% від загального обсягу), зазначає Reuters.

Експерти Rystad Energy вважають, що морозна погода продовжить створювати серйозні труднощі для виробництва нафти і газу в США.

"Холодна погода в США, ймовірно, призведе до досить значного скорочення запасів нафти в найближчі кілька тижнів, особливо якщо такі погодні умови збережуться", - зазначає аналітик із нафтового сектору брокерської компанії PVM Тамаш Варга. За його словами, це підтримуватиме котирування.

Стримувальний вплив на ринок чинять сигнали збереження достатньої пропозиції. Міністерство енергетики Казахстану повідомило напередодні, що ТОВ "Тенгізшевройл" відновило видобуток нафти на Королівському родовищі і розраховує відновити виробництво на родовищі Тенгіз найближчим часом. Як повідомлялося, 19 січня "Тенгізшевройл" призупинило видобуток нафти на обох родовищах через проблеми із системами розподілу електроенергії.

Тим часом вісім країн ОПЕК+, які беруть участь у добровільних обмеженнях видобутку нафти, найімовірніше, збережуть поточний виробничий план на березень на онлайн-зустрічі найближчої неділі, 1 лютого, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9563
  0,1690
 0,39
EUR
 1
 51,2297
  0,1650
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6300  0,14 0,32 43,2268  0,38 0,88
EUR 50,8920  0,14 0,28 51,6816  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7900  0,17 0,40 42,8400  0,17 0,40
EUR 51,1169  0,08 0,17 51,1595  0,07 0,14

