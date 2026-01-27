На тлі перебоїв у видобутку в США нафтові котирування залишилися стабільними.

У понеділок ціни на нафту майже не змінилися після зростання на понад 2% під час попередньої сесії, оскільки побоювання щодо постачання стримували зростання базових показників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 7 центів, або 0,1%, до 65,81 долара за барель о 02:21 за Гринвічем (04:21 за Києвом). Нафта West Texas Intermediate (WTI) у США коштувала 61,01 долара за барель, подешевшавши на 6 центів, або на 0,1%.

Обидві еталонні марки продемонстрували тижневий приріст у 2,7% і закрилися у п'ятницю на найвищому рівні з 14 січня. Очікується, що найближчими днями до Близького Сходу прибуде ударна група авіаносців ВМС США та інші військові сили.

«Ціни на нафту цього тижня коливаються через ознаки перебоїв у видобутку у США, а також через постійний геополітичний ризик, що суперечить прогнозам надлишкової пропозиції у 2026 році», - сказала старший аналітик ринку компанії Phillip Nova Pte Ltd Пріянка Сачдева.

Згідно з оприлюдненою у понеділок запискою аналітиків банківського холдингу JPMorgan, через суворі погодні умови у США було втрачено близько 250 тис. барелів нафти на добу, зокрема на родовищі Баккен в Оклахомі та в деяких районах Техасу.

«Зимова буря «Ферн» вразила узбережжя США, змусивши закрити основні регіони видобутку нафти та природного газу та додавши навантаження на енергомережу», - сказала Сачдева.

Вона додала, що нафтові ринки переживають помірне зростання, оскільки перебої в постачанні обмежують фізичні потоки сировини.

Аналітики зазначають, що трейдери також побоюються геополітичних ризиків, оскільки напруженість між США та Іраном триває.

«Заява президента Трампа про відправлення армади США до Ірану знову розпалила побоювання щодо перебоїв у постачанні, що додало премію за ризик до цін на нафту та підтримало тенденцію до уникнення ризиків у ширшому сенсі сьогодні вранці», - зазначив аналітик ринку з IG Тоні Сайкамор.

Тим часом у Каспійському трубопровідному консорціумі (КТК) у Казахстані заявили, що у неділю було відновлено повну завантажувальну потужність термінала на узбережжі Чорного моря після завершення технічного обслуговування одного з трьох швартових пристроїв.

«Трейдери приділяють більшу увагу стійкості надлишку, ніж епізодичним заголовкам у ЗМІ. Отже, якщо ОПЕК+ або основні виробники не оголосять про значне скорочення видобутку, загальна ситуація на нафтовому ринку все ще вказує на м'які структурні фундаментальні показники у 2026 році», - сказала Сачдева.