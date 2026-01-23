Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters повідомляє, що Індія переходить з російської нафти на постачання з Анголи, Бразилії та ОАЕ.

Індійські нафтові компанії нарощують закупівлі нафти з Анголи, Бразилії та ОАЕ, щоб замінити російську нафту й досягти зниження митних тарифів США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

Індійські нафтопереробні компанії переглядають свою політику, щоб зменшити залежність від свого головного постачальника - Росії - та збільшити імпорт із Близького Сходу. Це може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами про зниження митних тарифів.

Так, за даними джерел, найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp (IOC) купила нафту сорту Murban з ОАЕ у Shell і нафту Upper Zakum у торгової компанії Mercuria. IOC також придбала по 1 млн барелів нафти сортів Hungo і Clove з Анголи у Exxon і нафту в бразильської компанії Petrobras, для відвантаження в березні.

Як свідчать торговельні дані, імпорт російської нафти в Індію в грудні скоротився до найнижчого рівня за два роки, тоді як частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою після початку повномасштабної війни в Україні, але нафтопереробні заводи в країні скоротили закупівлі російської нафти після посилення західних санкцій проти провідних російських виробників у жовтні.

Минулого місяця IOC вперше закупила нафту в Колумбії у державної нафтової компанії Ecopetrol, а також вперше придбала еквадорську нафту Oriente.
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес