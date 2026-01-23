Фінансові новини
Reuters повідомляє, що Індія переходить з російської нафти на постачання з Анголи, Бразилії та ОАЕ.
15:27 23.01.2026
Індійські нафтові компанії нарощують закупівлі нафти з Анголи, Бразилії та ОАЕ, щоб замінити російську нафту й досягти зниження митних тарифів США.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає Укрінформ.
Індійські нафтопереробні компанії переглядають свою політику, щоб зменшити залежність від свого головного постачальника - Росії - та збільшити імпорт із Близького Сходу. Це може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами про зниження митних тарифів.
Так, за даними джерел, найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp (IOC) купила нафту сорту Murban з ОАЕ у Shell і нафту Upper Zakum у торгової компанії Mercuria. IOC також придбала по 1 млн барелів нафти сортів Hungo і Clove з Анголи у Exxon і нафту в бразильської компанії Petrobras, для відвантаження в березні.
Як свідчать торговельні дані, імпорт російської нафти в Індію в грудні скоротився до найнижчого рівня за два роки, тоді як частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму.
Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою після початку повномасштабної війни в Україні, але нафтопереробні заводи в країні скоротили закупівлі російської нафти після посилення західних санкцій проти провідних російських виробників у жовтні.
Минулого місяця IOC вперше закупила нафту в Колумбії у державної нафтової компанії Ecopetrol, а також вперше придбала еквадорську нафту Oriente.
