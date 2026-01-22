Фінансові новини
- 22.01.26
- 23:46
- RSS
- мапа сайту
Нафта продовжує активно дешевшати, Brent торгується по $64,4 за барель
19:39 22.01.2026 |
Ціни на нафту продовжують падати ввечері в четвер.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:10 кч знижується на $0,84 (1,29%), до $64,4 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,8 (1,32%), до $59,82 за барель.
Президент США Дональд Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, заявив, що Штати хочуть негайно розпочати переговори про придбання Гренландії у Данії і не мають наміру використовувати військову силу для захоплення острова.
Пізніше Трамп написав у соцмережі Truth Social, що відмовився від плану впровадження в лютому мит щодо низки країн Європи, оскільки зміг узгодити з генсеком НАТО Марком Рютте базу для подальших переговорів щодо Гренландії.
Також увага ринку в четвер спрямована на щотижневий звіт про запаси енергоносіїв у США, який буде оприлюднений о 19:00 кч.
Оцінки Американського нафтового інституту (API), оприлюднені в ніч на четвер, показали збільшення запасів нафти в Штатах минулого тижня на 3,04 млн барелів.
"Високі запаси нафти стримують подальше зростання цін на нафту на ринку з надлишком пропозиції", - сказав аналітик Haitong Futures Ян Ан.
Ціни на нафту в четвер зросли після того, як президент США Дональд Трамп знизив напруженість у відносинах з Європою через свої вимоги щодо Гренландії, а додаткову підтримку ринку надали перебої з постачанням з двох великих нафтових родовищ у Казахстані, а також покращені прогнози попиту на 2026 рік.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
