Нафта продовжує активно дешевшати, Brent торгується по $64,4 за барель

Ціни на нафту продовжують падати ввечері в четвер.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:10 кч знижується на $0,84 (1,29%), до $64,4 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,8 (1,32%), до $59,82 за барель.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, заявив, що Штати хочуть негайно розпочати переговори про придбання Гренландії у Данії і не мають наміру використовувати військову силу для захоплення острова.

Пізніше Трамп написав у соцмережі Truth Social, що відмовився від плану впровадження в лютому мит щодо низки країн Європи, оскільки зміг узгодити з генсеком НАТО Марком Рютте базу для подальших переговорів щодо Гренландії.

Також увага ринку в четвер спрямована на щотижневий звіт про запаси енергоносіїв у США, який буде оприлюднений о 19:00 кч.

Оцінки Американського нафтового інституту (API), оприлюднені в ніч на четвер, показали збільшення запасів нафти в Штатах минулого тижня на 3,04 млн барелів.

"Високі запаси нафти стримують подальше зростання цін на нафту на ринку з надлишком пропозиції", - сказав аналітик Haitong Futures Ян Ан.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

