НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок нафти реагує зростанням після скасування Трампом загрози мит у контексті Гренландії.

Ціни на нафту в четвер зросли після того, як президент США Дональд Трамп знизив напруженість у відносинах з Європою через свої вимоги щодо Гренландії, а додаткову підтримку ринку надали перебої з постачанням з двох великих нафтових родовищ у Казахстані, а також покращені прогнози попиту на 2026 рік.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Нафта марки Brent подорожчала на 9 центів, або 0,14%, до 65,33 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у березні подорожчала на 13 центів, або 0,21%, до 60,75 долара за барель.

У середу контракти подорожчали більш ніж на 0,4% після зростання на 1,5% напередодні, коли Казахстан, член ОПЕК+, зупинив видобуток на родовищах «Тенгіз» і «Корольов» через проблеми з енергопостачанням.

У середу Трамп припустив, що угода щодо данської території вже близько, та виключив застосування сили для врегулювання суперечки, яка могла призвести до найсерйознішого розриву трансатлантичних відносин за останні десятиліття. Угода щодо Гренландії зменшить ризики торговельної війни між США та Європою, що може позитивно вплинути на світову економіку та попит на нафту, заявив головний дослідник у сфері енергетики та хімічної промисловості компанії China Futures Co Ltd Міню Гао.

«Водночас США не виключають можливого військового втручання в Ірані, що також сприяє зростанню цін на нафту», - додав Гао.

У середу Трамп висловив сподівання, що подальших військових дій США проти Ірану не буде, але наголосив: Вашингтон втрутиться, якщо Тегеран відновить свою ядерну програму.

На тлі угоди з Гренландією та зменшення ймовірності атаки на Іран ціни на нафту мають утримуватися на рівні близько 60 доларів, вважає аналітик брокерської компанії IG Тоні Сайкамор.

Додаткову підтримку ринку надали й оновлені прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке у своєму щомісячному звіті підвищило оцінку зростання світового попиту на нафту у 2026 році, що свідчить про дещо менший надлишок пропозиції на ринку цього року.

Запаси нафти і бензину в США зросли, а запаси дистилятів скоротилися минулого тижня, повідомили в середу джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API).

За даними анонімних джерел на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти (API), минулого тижня у США зросли запаси сирої нафти та бензину, тоді як запаси дистилятів скоротилися. «Високі запаси нафти обмежують подальше зростання цін на нафту на ринку з надлишковою пропозицією», - сказав аналітик Haitong Futures Ян Ан.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8191  0,13 0,31 43,4257  0,14 0,31
EUR 50,2752  0,05 0,10 50,9635  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,08 0,19 43,2000  0,07 0,16
EUR 50,5964  0,05 0,11 50,6260  0,04 0,08

