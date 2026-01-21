Фінансові новини
Ціни на нафту пішли вгору після новин про зупинку видобутку в Казахстані
10:21 21.01.2026 |
Ціни на нафту у середу впали, оскільки очікуване збільшення запасів сирої нафти в США переважило тимчасове припинення видобутку на двох великих родовищах у Казахстані та геополітичний тиск через наміри США щодо Гренландії.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 76 центів, або 1,2%, до 64,16 долара за барель. Контракт West Texas Intermediate в США знизився на 60 центів, або 1%, до 59,76 долара за барель.
Обидва контракти торгувалися майже на 1 долар за барель або на 1,5% дорожче після того, як Казахстан зупинив у неділю видобуток на родовищах Тенгіз (одному з найбільших у світі) і Корольов через проблеми з розподілом електроенергії. Видобуток нафти на цих родовищах може бути зупинений ще на 7-10 днів, повідомили джерела Reuters.
Припинення видобутку нафти на цих родовищах є тимчасовим, а тиск на зниження цін через очікуване збільшення запасів нафти в США та геополітичну напруженість буде зберігатися, вважає аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.
Наміри президента США Дональда Трампа ввести нові мита для європейських країн, якщо не буде досягнуто угоди про купівлю США Гренландії, посилює тиск на нафтові ринки, оскільки це може сповільнити економічне зростання.
За попередніми даними, запаси нафти і бензину в США минулого тижня зросли, тоді як запаси дистилятів скоротилися.
Старший аналітик консалтингової компанії Eurasia Group Грегорі Брю зазначив, що хоча зростання запасів негативно вплине на ціни на нафту, потенційна ескалація напруженості між США та Іраном сприятиме підвищенню цін на нафту.
«Хоча США утрималися від удару по Ірану, напруженість, імовірно, залишиться високою, оскільки додаткові військові сили США переміщуються на Близький Схід, а дипломатичні зусилля з деескалації напруженості не дають результатів», - зазначив Брю.
