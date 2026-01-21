Авторизация

Ринок нафти заспокоївся: Brent стабілізувалася біля $64 за барель

Ціни на нафту у вівторок вранці залишаються майже без змін, тоді як трейдери стежать за загостренням торгово-політичного протистояння між США та Євросоюзом через заяви Дональда Трампа щодо Гренландії.

За даними біржі ICE Futures станом на 8:17 за Києвом, березневі ф'ючерси на Brent здорожчали на символічні $0,03 (+0,05%) - до $63,97/бар.. Напередодні контракт здешевшав на $0,19 (-0,3%), закрившись на рівні $63,94/бар..

Березневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах NYMEX знизилися на $0,03 (-0,05%) - до $59,31/бар.. У понеділок торги в США не проводилися через святкування Дня Мартіна Лютера Кінга.

Додаткову волатильність ринку надає загроза торговельних обмежень між Вашингтоном і Брюсселем. Трамп заявив про намір запровадити 10% мита на імпорт товарів із низки країн ЄС з 1 червня, а в разі відсутності угоди щодо Гренландії - підвищити їх до 25%.

У відповідь глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про скоординовану реакцію Євросоюзу. За даними Financial Times, ЄС розглядає можливість введення дзеркальних мит на американські товари на суму до €93 млрд. У вівторок європейські лідери мають провести екстрений саміт.

Зростання геополітичної напруги напередодні послабило курс долара, що частково підтримало котирування нафти та інших сировинних товарів.

«Ослаблення долара надало Brent і широкому товарному ринку певну підтримку», - зазначили аналітики ING.
За матеріалами: EnKorr
 

