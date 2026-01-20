Ціни на дизель мають висхідну динаміку під тиском зовнішнього ринку й валютного курсу. На тлі збереження низьких температур вирішальним для реалізації є рівень морозостійкості. Щоб покращити її, трейдери вимушені додавати присадки, що також штовхає собівартість угору. Щоправда, ці потуги не завжди працюють.

Турбулентності цінам задають європейські котирування, які за останні п'ять днів, з середньої $632/т, піднялися до $665/т і знизилися на 15 січня до $647/т. Згідно з даними Investing, торги ф'ючерсами на газойль на Лондонській біржі закрилися на позначці $654,75/т (+ майже $14/т), що з великою ймовірністю позначиться на котируваннях 19 січня.

Активному зростанню сприяв і валютний курс, який у середині тижня на міжбанку бив рекорди. Загалом з початку року гривня просіла відносно долара на 1,14 грн/$, відносно євро - на 0,84 грн/€.

Найбільш активно зростали ціни на півдні через низьку порівняльну базу. Нагадаємо, тижнем раніше через наявність на напрямку значної кількості непроданого грудневого ресурсу пропозиції подекуди були суттєво нижчими за собівартість пального. Минулого тижня трейдери покращили становище, вийшовши на нуль або мінімальний плюс.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з 9 по 16 січня середня вартість пального на півдні зросла на 2,42 грн/л (48,48 грн/л), коли на заході - на 1,67 грн/л (49,59 грн/л). Середня по країні додала 1,70 грн/л, до 50,50 грн/л.

«Південні» трейдери продовжують фіксувати низький попит на ресурс. Окрім низької морозостійкості проти них грає і температура самого дизелю, адже впливає літраж пального.

«Через теплий клімат у Греції звідти приходить теплий дизель: +15-180С. Поки він у нас відвантажиться, поки доїде - охолоджується. У такому разі при злитті виходить менше літрів. Тоннаж один і той же, а ось по літрах втрати. Це фізика, на яку ми вплинути не можемо», - зазначили в одній із компаній.

З початку січня Hellenic Petroleum став на плановий ремонт, що призвело до перерозподілу обсягів постачань: виробник скоротив відвантаження для великих клієнтів, водночас зберіг мінімальні постачання для невеликих покупців (1-2 судна). Обмежені виробничі можливості також спричинили затримки з відвантаженням пального.

На 16 січня ринковий діапазон цін на півдні становив 46,90-47,30 грн/л. Угод по верхній межі майже не було. Водночас, згідно з прайсами компаній, бажані ціни варіювалися в діапазоні 47,40-48,50 грн/л. З 47,40-47,50 грн/л виходили непрямі імпортери - «Енергія Трейд», «Агророзвиток», «Укройлпродукт», «Юкас Петроліум». Водночас, наприклад, «Мартін Трейд» і УНТК розраховували на 47,70 грн/л і 47,80 грн/л відповідно.

З урахуванням середніх котирувань CIF і FOB Med за п'ять останніх днів (9-15 січня), валютного курсу і нових акцизів вхідна вартість пального становить 47,08-47,60 грн/л. Плюс додаткова вартість присадки, яка коштує $5-6/т, або десь 0,2-0,25 грн/л.

Зберігаються на південному ринку пропозиції покращеного зимового пального з граничною температурою помутніння і фільтрації відповідно -110С і -310С. Вартість відповідна - 52,30 грн/л.

У другій декаді грудня човен такого дизелю з Саудівської Аравії привезла компанія AGTG. До того трейдер імпортував майже аналогічний дизель з показниками -120С/-320С.

«Температура фільтрації відповідає арктичному, але через високий показник помутніння це просто хороша «зима», - вважає один зі співрозмовників.

На заході країни ринкові ціни становили 48-49 грн/л. Як розповіли на ринку, трейдери вимушені тримати такий діапазон через велику кількість пропозицій.

Суттєво вищими є ціни на словацький ресурс: 50-51,30 грн/т. Швидше за все через більшу премією відносно інших західних напрямків. По нижній межі пропонують «Сокар Енерджі Україна», «Укройлпродукт». По верхній - «АТ Енерго Трейд» і УНТК.

У Волинській області ближче до кордону рівень 48,40-49 грн/л утримували ЗПЕК, «Нексен Ойл», «Мартін Трейд», УНТК, «Дюваль компані».

Вартість дизелю ORLEN Lietuva на період 19-25 січня відчутно зросла: +1,8 грн/л. Залежно від імпортера і базису ресурс коштує 46,30-47,10 грн/л, що досить дорого порівняно з цінами на внутрішньому ринку. Наприклад, УНТК на своєму telegram-каналі пропонує орленівський ресурс за 46,30-46,80 грн/л.

Як розповів один із клієнтів компанії, з січня литовський завод зменшив номінацію по дизелю, однак за потреби зможуть додати кілька машин.

На Львівщині ціни варіювалися від 48,20 грн/л до 49,50 грн/л залежно від базису. За 48,20 грн/л можна було придбати у WOG, «Нексен Ойл», «Дюваль компані». В обласному центрі UPG і ОККО пропонують за 49,50 і 49,30 грн/л.

Вистачає пропозицій пального на суходольному кордоні з Румунією. Діапазон заявлених цін становить 48,90-49,20 грн/л.

